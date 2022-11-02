尼格風球︱4間巴士公司日間路線下午3時40分起停止服務　港鐵增加班次 (持續更新)

觀塘綫列車目前2.5分鐘一班；荃灣綫、港島綫列車每2分鐘一班；南港島綫列車3至4分鐘一班；東鐵綫金鐘站至上水站每3至4分鐘一班；屯馬綫每3分鐘一班；將軍澳綫北角站至寶琳站每2.5至4分鐘一班，北角站至康城站每6.5分鐘一班；迪士尼綫每12分鐘一班；東涌綫香港站至青衣站每4分鐘一班，香港站至東涌站4至8分鐘一班；機場快綫15分鐘一班；輕鐵7至19分鐘一班。而港鐵巴士5至15分鐘一班。

九巴及龍運宣布，除龍運S1、S64、S64C、S64P及S65維持有限度服務，龍運R8將於下午3時開出尾班車，九巴及龍運其他日間路線於下午3時40分起暫停服務。

【14:45更新】 新巴及城巴宣布，所除城巴S1及B3X號線提供有限度服務外，所有日間路線將於下午3時40分起停止服務。而15C、R8會在下午3時暫停服務，88R已暫停服務。

【13:15更新】九巴宣布，將與龍運密切留意客流量，按需要加強服務，並安排外勤人員協助疏導乘客，現時九巴及龍運維持正常服務。

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【12:20更新】港九小輪宣布，多條離島航線會在下午2時起陸續停航。

港鐵表示，港鐵的列車、輕鐵及港鐵巴士服務將會逐步加密班次。港鐵呼籲乘客可分批離開乘搭列車，避免車站過份擠迫。又指個別車站可能會實施人潮管理措施，確保人流暢順。而在8號風球發出後3小時，港鐵巴士將會暫停服務。若天文台發出9號風球時，港鐵會基於安全考慮，即時暫停所有露天路段的港鐵及輕鐵服務。

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【12:05更新】城巴及新巴宣布，各路線仍維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。

而九巴宣布，14D、31A、86S、87P、93M路線會暫停服務，而龍運E37C（17:07、18:07及20:07開出之班次），E42C（18:08、20:08開出之班次）、R33、R42路線暫停服務。

另外九巴43P（由科學園開13:05、13:20）、82C（由科學園開13:00）、263A（由科學園開13:00）、272S（由科學園開12:50、13:05、13:20及13:35）會改動路線，而龍運E37C／E42C（由飛機維修區開出12:00）亦會改動路線。九巴及龍運表示，將會密切留意客流量，安排人員協助疏導乘客。

新渡輪宣布中環來往長洲、梅窩的航班，在下午2時左右開出後停航。

中環來往長洲渡輪，由長洲及中環開出尾班船同為下午2時15分。

中環來往梅窩，中環尾班船為下午2時半，梅窩尾班船開出時間為下午2時10分。

長洲至梅窩、長洲至芝麻灣、芝麻灣至長洲、梅窩至芝麻灣、芝麻灣至梅窩、梅窩至坪洲、坪洲至梅窩的橫水渡已停航。而梅窩至長洲尾班船開出時間為中午12時15分。北角、紅磡、九龍城的渡輪，分別在下午2時05分起陸續停航。

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