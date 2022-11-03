尼格風球︱港鐵恢復正常服務　九巴及龍運陸續恢復服務

【07:40更新】天文台已公佈稍後將改發三號強風信號，鐵路及港鐵巴士服務自頭班車起維持正常。

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【4:40更新】天文台表示，將於今晨5時20分或以前改發3號強風信號。九巴及龍運宣布，會於早上6時陸續恢復服務。

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【21:20更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效，九巴及龍運宣布，所有深宵及通宵路線將暫停服務。日間路線除S1及S64維持有限度服務直至尾班車外，其餘路線維持暫停服務。

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【17:22更新】港鐵宣布，所有港鐵巴士已暫停服務，而鐵路則維持有限度服務。

觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫金鐘站至上水站、屯馬綫、將軍澳綫北角站至寶琳站、東涌綫列車每10分鐘一班；將軍澳綫北角站至康城站每15分鐘一班；迪士尼綫每20分鐘一班；機場快綫15分鐘一班；輕鐵5至18分鐘一班。

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【15:45更新】港鐵宣布，因應現時的乘客量，調整港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士服務班次。

觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫金鐘站至上水站、將軍澳綫北角站至寶琳站、東涌綫列車每10分鐘一班；屯馬綫10至20分鐘一班；將軍澳綫北角站至康城站每15分鐘一班；迪士尼綫每20分鐘一班；機場快綫15分鐘一班；輕鐵5至18分鐘一班。而港鐵巴士5至15分鐘一班。

港鐵巴士將會在下午4時40分暫停服務。

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【14:45更新】新巴及城巴宣布，所除城巴S1及B3X號線提供有限度服務外，所有日間路線將於下午3時40分起停止服務。而15C、R8會在下午3時暫停服務，88R已暫停服務。

九巴及龍運宣布，除龍運S1、S64、S64C、S64P及S65維持有限度服務，龍運R8將於下午3時開出尾班車，九巴及龍運其他日間路線於下午3時40分起暫停服務。

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【13:40更新】港鐵宣布，已加強列車服務以配合乘客需要。

觀塘綫列車目前2.5分鐘一班；荃灣綫、港島綫列車每2分鐘一班；南港島綫列車3至4分鐘一班；東鐵綫金鐘站至上水站每3至4分鐘一班；屯馬綫每3分鐘一班；將軍澳綫北角站至寶琳站每2.5至4分鐘一班，北角站至康城站每6.5分鐘一班；迪士尼綫每12分鐘一班；東涌綫香港站至青衣站每4分鐘一班，香港站至東涌站4至8分鐘一班；機場快綫15分鐘一班；輕鐵7至19分鐘一班。而港鐵巴士5至15分鐘一班。

另外港鐵巴士會在8號信號發出3小時後暫停服務。