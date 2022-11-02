尼格風球︱離島尾班船下午2時起陸續開出　九巴部份路線停駛　新巴城巴及港鐵維持服務 (持續更新)

【12:20更新】港九小輪宣布，多條離島航線會在下午2時起陸續停航。

港鐵表示，港鐵的列車、輕鐵及港鐵巴士服務將會逐步加密班次。港鐵呼籲乘客可分批離開乘搭列車，避免車站過份擠迫。又指個別車站可能會實施人潮管理措施，確保人流暢順。而在8號風球發出後3小時，港鐵巴士將會暫停服務。若天文台發出9號風球時，港鐵會基於安全考慮，即時暫停所有露天路段的港鐵及輕鐵服務。

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【12:05更新】城巴及新巴宣布，各路線仍維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。

而九巴宣布，14D、31A、86S、87P、93M路線會暫停服務，而龍運E37C（17:07、18:07及20:07開出之班次），E42C（18:08、20:08開出之班次）、R33、R42路線暫停服務。

另外九巴43P（由科學園開13:05、13:20）、82C（由科學園開13:00）、263A（由科學園開13:00）、272S（由科學園開12:50、13:05、13:20及13:35）會改動路線，而龍運E37C／E42C（由飛機維修區開出12:00）亦會改動路線。九巴及龍運表示，將會密切留意客流量，安排人員協助疏導乘客。

新渡輪宣布中環來往長洲、梅窩的航班，在下午2時左右開出後停航。

中環來往長洲渡輪，由長洲及中環開出尾班船同為下午2時15分。

中環來往梅窩，中環尾班船為下午2時半，梅窩尾班船開出時間為下午2時10分。

長洲至梅窩、長洲至芝麻灣、芝麻灣至長洲、梅窩至芝麻灣、芝麻灣至梅窩、梅窩至坪洲、坪洲至梅窩的橫水渡已停航。而梅窩至長洲尾班船開出時間為中午12時15分。北角、紅磡、九龍城的渡輪，分別在下午2時05分起陸續停航。

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天文台最新表示，會在下午1時40分或之前改發八號信號。

【11:53更新】港鐵指，由於天文台稍後將改發八號烈風或暴風信號，鐵路及港鐵巴士服務班次正逐步加密，以應付增加的乘客量。

由於車站或會實施客流管理措施，港鐵呼籲乘客預留額外乘車時間。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並備妥所需的應急設備。