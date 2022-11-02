尼格風球︱離島尾班船下午2時起陸續開出　九巴部份路線停駛　新巴城巴及港鐵維持服務 (持續更新)

【12:20更新】港九小輪宣布，多條離島航線會在下午2時起陸續停航。
港鐵表示，港鐵的列車、輕鐵及港鐵巴士服務將會逐步加密班次。港鐵呼籲乘客可分批離開乘搭列車，避免車站過份擠迫。又指個別車站可能會實施人潮管理措施，確保人流暢順。而在8號風球發出後3小時，港鐵巴士將會暫停服務。若天文台發出9號風球時，港鐵會基於安全考慮，即時暫停所有露天路段的港鐵及輕鐵服務。
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【12:05更新】城巴及新巴宣布，各路線仍維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。
而九巴宣布，14D、31A、86S、87P、93M路線會暫停服務，而龍運E37C（17:07、18:07及20:07開出之班次），E42C（18:08、20:08開出之班次）、R33、R42路線暫停服務。
另外九巴43P（由科學園開13:05、13:20）、82C（由科學園開13:00）、263A（由科學園開13:00）、272S（由科學園開12:50、13:05、13:20及13:35）會改動路線，而龍運E37C／E42C（由飛機維修區開出12:00）亦會改動路線。九巴及龍運表示，將會密切留意客流量，安排人員協助疏導乘客。
新渡輪宣布中環來往長洲、梅窩的航班，在下午2時左右開出後停航。
中環來往長洲渡輪，由長洲及中環開出尾班船同為下午2時15分。
中環來往梅窩，中環尾班船為下午2時半，梅窩尾班船開出時間為下午2時10分。
長洲至梅窩、長洲至芝麻灣、芝麻灣至長洲、梅窩至芝麻灣、芝麻灣至梅窩、梅窩至坪洲、坪洲至梅窩的橫水渡已停航。而梅窩至長洲尾班船開出時間為中午12時15分。北角、紅磡、九龍城的渡輪，分別在下午2時05分起陸續停航。
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天文台最新表示，會在下午1時40分或之前改發八號信號。
【11:53更新】港鐵指，由於天文台稍後將改發八號烈風或暴風信號，鐵路及港鐵巴士服務班次正逐步加密，以應付增加的乘客量。
由於車站或會實施客流管理措施，港鐵呼籲乘客預留額外乘車時間。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並備妥所需的應急設備。
【10:00更新】受強烈熱帶風暴尼格的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡由早上10時10分開始逐步停航，最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為中午12時15分。
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昂坪360今日暫停纜車服務
【09:20更新】昂坪360宣布， 由於受到三號強風信號的影響 今天的纜車服務仍需暫停。昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。
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【08:42更新】運輸署宣布，由於三號強風信號現正生效，部分渡輪服務經已暫停服務，包括富裕小輪由屯門往返大澳；翠華船務由香港仔/赤柱往返蒲苔島、馬料水往返塔門、塔門往返黃石；以及坪洲街渡由愉景灣往返梅窩。
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九巴稱學校區巴士路線服務有改動
九巴表示，因應教育局宣布所有學校停課，行走學校區的以下巴士路線今日亦會暫停服務。受影響路線包括3D(往慈雲山南特別班)、3M(彩雲特別班)、5C(毓華街特別班)、13M(特別班)、14D、17(特別班)、23(順天特別班)、28S、31A、34(富安樓特別班)、43D、77K(丙崗特別班)、78、78B、82B、83K(石門特別班)、83P、86S、87P、89S(水泉澳特別班)、93M、214P、214(寶達特別班)、241X、288A、288B、288C及296M(唐明苑特別班)。