尾隨職員入公司通宵搜掠盜竊 保險公司83職員失13萬 無業漢被捕

現場為保險公司安盛(AXA)位於銅鑼灣時代廣場的辦公室，警方於周一(7日)接報指，上址有多名職員抽屜早前被人打開，經點算後約有83人放在桌面及抽屜內的現金及利是不翼而飛，涉款約12.9萬元。警方翻查大量閉路電視片段後，發現一名男子於3月31日下午放工時間尾隨職員經側門進入辦公室，並於翌日早上經大門離開。經調查後，探員鎖定疑犯的身份，並於周三(9日)早上於將軍澳拘捕一名32歲本地男子，報稱無業，正被扣查。

出入辦公室大門須留意是否有陌生人尾隨，伺機盜竊！銅鑼灣時代廣場AXA安盛保險公司辦公室早前遭人爆竊，83名員工約損失12.9萬元。警方經調查後鎖定目標，並於日前拘捕一名32歲無業男子。初步調查發現，賊人趁放工時間，尾隨該公司職員進入辦公室，待所有人離開後，再進行盜竊，至翌日早上才離開。

籲繁忙時段留意是否有可疑人

灣仔警區刑事部高級督察高加宜昨交代案情時指，疑犯並非涉事公司員工，並相信他隨機犯案。警方提醒各大廈管理公司及其他企業機構，提高防罪警覺，加強辦公室保安及管理安排，包括提醒員工，特別是在上下班繁忙時段，留意有否可疑人士尾隨進入；避免將現金或貴重物品擺放於當眼處或未上鎖抽屜；視乎需要，可安排保安人員定時巡邏或夜間巡查。

復活節假期將至，警方亦呼籲市民外遊或外出時，必須鎖好門窗，如遇可疑人士，可即時報案求助。