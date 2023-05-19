尿片套票｜Baby-Clan苦主料至少涉2200人　平均手持20至50張套票

親子網站「Baby-Clan」涉嫌在網上以預售形式售賣尿片套票，但未能如期出貨或安排退款，引起大批家長投訴。海關自3月起接獲216宗投訴，牽涉付款後無送貨，或不安排退款，涉及款項23萬元，最大金額一宗個案涉及300張套票共1.8萬元。最終，公司一名46歲男經理及46歲女董事以涉嫌違反《商品說明條例》被捕。
案件至少涉及2200苦主
有份協助苦主的屯門區議員黃丹晴，今日(19日)接受電台訪問時表示，在網上收集到2,200位苦主資料，一般苦主手持20至50張套票，每張套票平均65元，一般涉及金額過千元。黃丹晴又稱，網站「Baby-Clan」自3月調整價格，引起顧客恐慌性出貨，出現供不應求情況，最後公司更不繼延遲出貨及退款日期。他指，現時預售形式售賣若一旦出現「銀行擠提式」出貨，銷售商便不能處理，呼籲巿民留意銷售商的承受量。
江玉歡：可參考新加坡網上領牌照銷售做法
立法會議員江玉歡則稱，自4月中開始陸續收到苦主個案，個案數以百計，涉及金額由千多元至5、6000元不等。她提醒巿民購買預售式套票時要清楚公司背景，購買金額有節制，又指現時網上套票存在一定風險。
她又指，現時《商品說明條例》雖對消費者有一定保障，但當中要證明銷售意圖及條例下有抗辯理由，入罪並不容易，建議政府審視現行《商品說明條例》是否足夠保障消費者，同時加強預售式網上銷售的監管，或可參考新加坡的做法，要先領取牌照才可作出銷售。