尿片套票｜Baby-Clan苦主料至少涉2200人　平均手持20至50張套票

親子網站「Baby-Clan」涉嫌在網上以預售形式售賣尿片套票，但未能如期出貨或安排退款，引起大批家長投訴。海關自3月起接獲216宗投訴，牽涉付款後無送貨，或不安排退款，涉及款項23萬元，最大金額一宗個案涉及300張套票共1.8萬元。最終，公司一名46歲男經理及46歲女董事以涉嫌違反《商品說明條例》被捕。

案件至少涉及2200苦主

有份協助苦主的屯門區議員黃丹晴，今日(19日)接受電台訪問時表示，在網上收集到2,200位苦主資料，一般苦主手持20至50張套票，每張套票平均65元，一般涉及金額過千元。黃丹晴又稱，網站「Baby-Clan」自3月調整價格，引起顧客恐慌性出貨，出現供不應求情況，最後公司更不繼延遲出貨及退款日期。他指，現時預售形式售賣若一旦出現「銀行擠提式」出貨，銷售商便不能處理，呼籲巿民留意銷售商的承受量。