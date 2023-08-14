居屋今截止申請 暫超額10.9倍 或成復售以來最易中新居屋

新一期居屋今日(14日)截止申請，房委會截至上周五(11日)收到申請表不足11萬份，超額申請暫10.9倍。房委會自2014年復售居屋，以2016年居屋超額申請18.8倍最低，即每19.8人爭一個單位；以今期推售9,154伙計，若最終申請低於18.1萬份，將成歷來「最易抽中」的新居屋。房委會資助房屋小組主席黃碧如估計，最終申請可超過15萬份，但難達18萬份，並指申請少可讓更有迫切住屋需要人士更易抽中。

2011年《施政報告》宣布重推居屋，首批新居屋自2014年推售，居屋2023是第八批新居屋，當中2015及2021年均沒有居屋出售計劃。翻查資料，居屋復售以來，以2014年及2019年超額申請最高，達逾60倍；2016年為申請反應最冷淡的一期，申請期內僅收到5.3萬份申請，以當時提供2,657伙計，超額申請僅18.8倍。

今期居屋提供9,154個單位，涉及啟德、觀塘、屯門及元朗共6個發展項目，上月31日起接受申請，今日晚上7時截止，房委會截至上周五累計收到約10萬份居屋網上申請和9,100份居屋/白居二紙本申請表，假設紙本申請全部有申請居屋，申請期首12天共收到10.91萬份申請，超額申請暫為10.9倍；最終申請若少於18.1萬份，其超額申請倍數將創居屋2016年新低，成為復推以來「最易中籤」的一期。

但外圍環境未明，經濟數據疲弱，加上近日有發展商推售私樓折實呎價低於1.5萬元，或多或少影響市民申請意慾。今期居屋至上周五僅收不足11萬份申請，即最後3天須收到超過7萬份，其競爭性才會不少於居屋2016。房委會資助房屋小組主席黃碧如估計，今期最終申請數字仍可達15萬份，但未必達18萬份，相信與加息、樓市氣氛淡靜和本港經濟市道有關，「(市民)可能諗等多一輪，下期會唔會仲平啲？」她指，在外圍情況下，仍繼續申請的人反映較有迫切住屋需要，申請減少不是壞事，因可令他們會有較大中籤機會。

黃碧如︰房委會不擔心居屋銷情

對於樓市前景不明，黃碧如指，居屋根據申請者負擔能力定價，今期居屋已按今年3月市價計價，非常貼市，揀樓時亦會按最新市價調整折扣率，而即使最近有私樓新盤減價出售，售價仍遠高於以六二折定價的居屋。她又指，房委會不擔心居屋銷情，相信最終全部單位會售罄。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，居屋2018起轉用新定價機制後，每期申請均多於20萬份，2019年更逾30萬份，但預料今期收到20萬的機會不大，將是轉用新定價機制後申請數字最低，相信申請情況與很多因素有關，包括今期居屋六盤中只有啟德盤較矚目，「上期安達臣道(項目)賣得比較慢，今期有3個，都令人有啲擔心」，加上有私樓新盤減價和今期居屋折扣不如過去大，亦會影響申請意欲。但他認為，今期居屋競爭較細，對有意申請者是較好的訊息，但提醒要考慮負擔能力。