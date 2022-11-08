居屋2022｜啟欣苑最平售124.3萬　首期僅6.2萬可住啟德

新一期居屋今日於樂富房委會派發樓書、價單。今期居屋「樓王」座落北角驥華苑3207室，457平方呎售約531萬元，料可望維港景；可是屋苑受交通噪音影響，有單位須加裝減音固定窗，或不能打開。至於土瓜灣冠山苑和東涌裕雅苑亦屬囑目新盤，前者距離屯馬綫土瓜灣站路程僅3分鐘；後者關鍵日期為今年9月30日，可以「即買即住」。

居屋2022｜ 啟德啟欣苑 入場費最低

啟德啟欣苑有兩幢，最貴單位為B座39樓15室，售價為約479萬元，面積為447平方呎，呎價為約1.1萬元。該單位屬常見的「開門見廁」型，預料可間兩房。單位望向新建的零售大樓和啟德車站廣場，但單位位處高層，相信景觀不受商場阻擋，更有機會可遠眺海景；亦是今期「入場費」最低的屋苑，B座低層開放式單位售價僅124.3萬，換言之首期只需6.2萬便可「上車」，僅百多萬元便可住在備受矚目的啟德豪宅區一帶，但值得注意的是，單位僅189呎，僅大於一個標準車位，是今期最細單位之一，一直被外界批評為「劏盤」。

535伙租置公屋貨尾單位

至於售價低至一五折售的535伙租置公屋餘貨，有兩個市區公屋售價破百萬元，均屬高層大單位，分別是鑽石山鳳德邨硃鳳樓2912室，529呎賣103.1萬元，呎價1,950元；還有黃大仙下邨龍逸樓3206室，544呎賣109.65萬元，呎價2,016元；而屯門山景邨推售數量最多，有62個；市區則數到觀塘翠屏北邨推售數量最多，有58伙。