居屋2022｜房委會攪珠結果出爐　即睇頭10個號碼有冇你份

新一期居屋攪珠結果出爐！房委會上午10時半於FB直播「出售居者有其屋計劃單位2022」及「白表居屋第二市場計劃2022」攪珠儀式，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而定出新一期居屋申請人士的揀樓次序。有關攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。房委會表示，今期居屋收到約25.2萬份申請，而白居二則接獲11.7萬份申請。

「出售居者有其屋計劃單位 2022 」攪珠結果

頭10組號碼依次為：00、47、08、11、29、16、09、72、64、36

「白表居屋第二市場計劃 2022 」 攪珠結果

頭10組號碼依次為：67、83、25、54、28、12、68、30、90、23

7個新屋苑共8926伙 北角驥華苑望海矚目

新一期居屋和白居二推售7個新屋苑共8,926伙，當中最矚目可謂港島海景新盤北角驥華苑，此外還有九龍區冠山苑、啟德啟欣苑、安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑等，面積介乎186至555方呎，以市價五一折售，臨時售價介乎124萬至531萬元，以樓價5%首期計，準業主可低至6萬多元上車。

房委會預計在今年第四季開始進行「居屋2022」選樓和向「白居二2022」的成功申請者發出批准信。