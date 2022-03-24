居屋2022｜新一期居屋今截止申請　市民趕交表稱疫情無礙置業

房委會新一期居屋及「白居二」計劃，今晚7時截止接受申請，接收申請表的樂富房屋委員會客服中心雖因應疫情不設櫃枱諮詢及模型展覽擺設，惟仍無阻市民置業計劃，今早仍陸續有市民前來交表，有到場交申請表的市民表示，疫情不影響置業計劃，期望能購入心儀屋苑的單位，亦有市民認為雖然樓市近期有回落跡象，但因居屋毋須進行壓力測試，故仍然會優先選擇居屋。

今期居屋推售7個新屋苑，合共超過8,900個單位，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，售價由124萬至531萬元不等，以市價五一折出售，預料將大受歡迎，估計今期居屋會在今年第二季攪珠，第四季揀樓。

房委會 截至 昨日接獲 逾 22 倍超額認購

房委會表示，截至昨日下午5時，樂富的房委會客戶服務中心累計收到共約1.28萬份「居屋2022」和「白居二2022」的紙本申請表，而網上申請則累計接獲19.4萬份「居屋2022」和9.6萬份「白居二2022」申請表，超額認購逾22倍，房委會指，根據以往經驗，截止申請前的數小時，會有較多申請者遞交網上申請，可能會導致系統非常繁忙，呼籲網上申請者盡量避免在臨近申請期截止時遞交申請，以確保在截止前成功完成申請程序。