居屋2023懶人包｜7月31日起申請居屋、6大新居屋苑呎價地點、白表綠表申請資格、入息上限

居屋懶人包2023｜2023年居屋最快將於今年年中開始接受申請，要知道買居屋上車是不少香港人的夢想，今期居屋6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。有意於年中申請2023年居屋人士可閱讀以下內文，了解綠表及白表申請資格、入息上限、申請方法、日期、程序及相關居屋地點、價錢、實用面積等資訊，到今年第四季攪珠、明年第一季揀樓時便有定兩手準備！

新一期居屋今年7月31日可申請，今期居屋6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售，共有9,154伙是復建居屋以來最多的一次，售價由149萬元至494萬元，當中逾八成單位來自市區，為近年罕見。

今期居屋沒有「納米盤」，單位面積由278平方呎至518呎。至於各屋苑的預計關鍵日期，則2025年4月至2026年3月不等。而今期居屋樓王，便是平均呎價高達9,390元的啟德啟悅苑，樓價介於223萬至494萬元之間。

申請 居屋 2023｜6個屋苑新盤地點名周邊配套

居屋2023 6個新屋苑中，地點最方便便要數位於市區的啟德啟悅苑，以下便為大家列出各屋苑配套：

啟德啟悅苑 ：

樓下便是港鐵宋皇臺站，前往九龍城又有不少民生配套及街城小店，附近亦有多個公園及遊樂場，如宋王臺遊樂場、亞皆老街遊樂場，步行10分鐘亦可達天光道遊樂場。

屯門兆翠苑：

屯門兆翠苑面向屯門避風塘，鄰近私人樓宇南朗海灣及御海灣，消費生活配套可步行到附近的屯門中央廣場或新屯門中心。交通方面，兆翠苑樓下便是輕鐵屯門泳池站，而屯門南延綫預計2030年通車後，由西鐵綫現時的屯門站向南延伸，第16區中途站將會與兆翠苑只有一街之隔。

元朗朗天苑：

元朗朗天苑鄰近朗天路及青山公路屏山段交界，附近有齊運動及康樂設施、零售設施等，亦鄰近朗逸豪園、御豪山莊等屋苑，但消費生活配套便要乘車前往元朗廣場或大橋街市。交通方面，朗天苑最鄰近的港鐵站為朗屏站，輕鐵站屏山及水邊圍站距離朗天苑約15分鐘步程。

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑：

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑鄰近安達臣道，要步行或乘車到秀茂坪商場才有生活消費，或要乘車到APM商場才有較大型的廣場，附近亦有多個球場及公園待休閒設施。