居屋2023懶人包｜7月31日起申請居屋、6大新居屋苑呎價地點、白表綠表申請資格、入息上限

居屋懶人包2023｜2023年居屋最快將於今年年中開始接受申請，要知道買居屋上車是不少香港人的夢想，今期居屋6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。有意於年中申請2023年居屋人士可閱讀以下內文，了解綠表及白表申請資格、入息上限、申請方法、日期、程序及相關居屋地點、價錢、實用面積等資訊，到今年第四季攪珠、明年第一季揀樓時便有定兩手準備！
【7月20日最後更新】
居屋2023申請時間︰7月31日起
新一期居屋今年7月31日可申請，今期居屋6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售，共有9,154伙是復建居屋以來最多的一次，售價由149萬元至494萬元，當中逾八成單位來自市區，為近年罕見。
- 申請時間：2023年7月31日接受申請
- 攪珠時間：2023第四季
- 揀樓時間：2024年第一季
- 關鍵日期：2025年4月底至2026年3月底不等
- 售價：149萬元至494萬
- 實用面積：278平方呎至518呎
申請居屋2023｜6個屋苑新盤詳細資料
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今期居屋沒有「納米盤」，單位面積由278平方呎至518呎。至於各屋苑的預計關鍵日期，則2025年4月至2026年3月不等。而今期居屋樓王，便是平均呎價高達9,390元的啟德啟悅苑，樓價介於223萬至494萬元之間。
申請居屋2023｜6個屋苑新盤地點名周邊配套
居屋2023 6個新屋苑中，地點最方便便要數位於市區的啟德啟悅苑，以下便為大家列出各屋苑配套：
啟德啟悅苑：
樓下便是港鐵宋皇臺站，前往九龍城又有不少民生配套及街城小店，附近亦有多個公園及遊樂場，如宋王臺遊樂場、亞皆老街遊樂場，步行10分鐘亦可達天光道遊樂場。
屯門兆翠苑：
屯門兆翠苑面向屯門避風塘，鄰近私人樓宇南朗海灣及御海灣，消費生活配套可步行到附近的屯門中央廣場或新屯門中心。交通方面，兆翠苑樓下便是輕鐵屯門泳池站，而屯門南延綫預計2030年通車後，由西鐵綫現時的屯門站向南延伸，第16區中途站將會與兆翠苑只有一街之隔。
元朗朗天苑：
元朗朗天苑鄰近朗天路及青山公路屏山段交界，附近有齊運動及康樂設施、零售設施等，亦鄰近朗逸豪園、御豪山莊等屋苑，但消費生活配套便要乘車前往元朗廣場或大橋街市。交通方面，朗天苑最鄰近的港鐵站為朗屏站，輕鐵站屏山及水邊圍站距離朗天苑約15分鐘步程。
觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑：
觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑鄰近安達臣道，要步行或乘車到秀茂坪商場才有生活消費，或要乘車到APM商場才有較大型的廣場，附近亦有多個球場及公園待休閒設施。
居屋2023｜綠表、白表申請條件
居屋2023今年7月31日開放申請，根據過往申請形式和條件，綠表和白表申請人均需要符合以下基本條件。
居屋綠表申請條件：
- 年滿18歲
- 房委會轄下公屋住戶
- 房協轄下甲類出租屋邨住戶
- 房委會轄下中轉房屋認可居民
- 持有由房委會發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》的住戶
- 房委會「長者租金津貼計劃」受惠者
- 持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員
居屋白表申請條件：
- 年滿18歲及於香港住滿7年
- 私營房屋住戶
- 房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員
- 「租置計劃」下購得單位不足10年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員
申請居屋2023｜入息上限、資產限額
綠表申請人資格或被收緊
現時綠表人士申請居屋毋需接受審查，因其為公屋戶入息和資產限額已滿足居屋要求。唯因蔡天鳳碎屍案被告之一、死者前家翁鄺球，被揭發以綠表資格購入居屋單位，但同時名下亦持有市值逾7,000萬元的加多利山豪宅，房委會近日亦討論是否收緊綠表買家資格，尤其是資產限制，當局建議與白表買家「睇齊」。
到時綠表買家申請購買居屋時，在居屋申請截止日期之前的24個月起計，直至簽署買賣合約，申請者及申請表上的家庭成員，均不得擁有或與他人共同擁有香港任何住宅物業或物業的權益，又或在該時段內簽訂任何協議購買物業，或持有公司而間接擁有住宅物業權益。
居屋2023｜房委會擬收緊綠表人士資格 買樓前兩年或不可在港擁物業
白表申請人家庭入息上限及資產限額
至於今期居屋白表家庭入息及資產限額，擬分別為6.2萬及147萬元，單身人士減半，兩者限額均較去年下調。
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申請居屋2023｜申請3大方法
據過去申請居屋安排，現時有3種方法申請居屋：
- 網上申請（網址）
- 親身遞交（房屋委員會客務中心及各屋村辦事處）
- 郵寄 （郵寄地址：九龍橫頭磡南道3號 香港房屋委員會客務中心第一層平台 「居屋」及「房協資助出售單位」）
申請居屋2023｜居屋申請費用
一般居屋申請費用為270元；「白居二」申請費為230元。若同時申請，申請費用合共500元。
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居屋2023｜申請費用支付方式
網上申請居屋的申請者可以有效的信用卡付款；但
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申請居屋2023｜填寫申請注意事項
表格更改位置旁邊簽名
如果居屋申請人選擇親自遞交或郵寄申請，申請人必須使用黑色或藍色原子筆填寫，並使用字母大寫填寫所有英文內容。如有任何更改，應在更改位置旁邊簽名以確認更改真實，千萬不要只刪除或使用塗改液修改。為免申請不被接納，建議有任何問題應重新填寫。
重複申請將被取消資格
如果居屋申請人以郵寄申請同時於網上申請，有機會被房委會視為重複申請及取消相關申請，房委會亦不用退還已繳交的申請費。以下是重複申請的定義：
- 申請者及表內家庭成員只能遞交一份申請表
- 若申請者和其家庭成員分開申請，亦被視為重複申請
- 透過多於一種途徑遞交相同申請
申請居屋2023｜綠表、白表居屋按揭詳情
綠表申請人
綠表申請人可以申請最高95%按揭，最長25年按揭年期。
白表申請人
申請最高90%按揭，最長25年按揭年期，銀行亦會根據屋苑樓齡提供不同成數按揭及還款年期：
- 屋苑樓齡為19年或以下，銀行較願意提供九成按揭，以及最高25年還款期。
- 19年以上單位，由於臨近房委會擔保期，銀行未必會批足九成按揭，或者需要削減還款年期和壓力測試。
- 20年以上的樓齡，銀行則視乎餘下的擔保期，提供較短的還款期以及較低的按揭成數，或需要簽下協議，要求申請人當居屋過了擔保期，便要令按揭貸款降至6成。
- 30年以上的居屋，銀行一般只能做到最高六成按揭，並會要求申請人進行壓力測試，而已經補地價的當私樓計算則不受影響，可以申請按揭保險。
居屋2023幾時可以申請？
居屋2023在7月31日接受申請，預計今年第四季攪珠，明年第一季揀樓…...詳情按此
居屋首期幾錢2023？
2023年居屋會以市價62折定價，最便宜單位在元朗的朗天苑，售價為149萬元。 如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，首期只需7.45萬元就可以上車…...詳情按此
居屋2023有甚麼屋苑新盤？
今期居屋2023的6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售…...詳情按此
甚麼人可以申請居屋？
綠表及白表人士有資格申請居屋…...詳情按此
居屋2023如何申請？
一手居屋可以網上、親身或郵寄形式遞交申請…...詳情按此
居屋2023有甚麼入息及資產限制？
屋居2023申請表分為綠表及白表申請者，白表單人申請者1人家庭每月入息限制為$33,000…...詳情按此
沒有收入可以申請居屋嗎？
居屋的入息及資產條件只是上限，並不設下限，意即只要不超過限額，即使你是完全零收入及資產，都絕對可以申請…...詳情按此
居屋2023申請費用是多少？
一般居屋申請費用為270元；「白居二」申請費為230元。若同時申請，申請費用合共500元…...詳情按此
居屋幾年可以賣？
政府為增加居屋的流通性，及讓居屋業主享有更富彈性的選擇，居屋的轉讓限制期由10年縮短至5年…...詳情按此