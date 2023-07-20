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2023-07-20 16:20:00

居屋2023懶人包｜7月31日起申請居屋、6大新居屋苑呎價地點、白表綠表申請資格、入息上限

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最新一期居屋今年中開始接受申請，八成來自市區。(資料圖片)

居屋懶人包2023｜2023年居屋最快將於今年年中開始接受申請，要知道買居屋上車是不少香港人的夢想，今期居屋6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。有意於年中申請2023年居屋人士可閱讀以下內文，了解綠表及白表申請資格、入息上限、申請方法、日期、程序及相關居屋地點、價錢、實用面積等資訊，到今年第四季攪珠、明年第一季揀樓時便有定兩手準備！

【7月20日最後更新】

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啟德啟悅苑將會是今年居屋樓王。(資料圖片)

居屋2023申請時間︰7月31日起

新一期居屋今年7月31日可申請，今期居屋6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售，共有9,154伙是復建居屋以來最多的一次，售價由149萬元至494萬元，當中逾八成單位來自市區，為近年罕見。

  • 申請時間：2023年7月31日接受申請
  • 攪珠時間：2023第四季
  • 揀樓時間：2024年第一季
  • 關鍵日期：2025年4月底至2026年3月底不等
  • 售價：149萬元至494萬
  • 實用面積：278平方呎至518呎

申請居屋2023｜6個屋苑新盤詳細資料

屋苑

供應

實用面積

售價

平均呎價

觀塘安楹苑

1,140伙

282至478平方呎

171萬至394萬

7,370元

觀塘安樺苑

990伙

296至495平方呎

181萬至377萬

7,030元

觀塘安麗苑

1,380伙

278至497平方呎

169萬至376萬

7,260元

啟德啟悅苑

2,046伙

278至475平方呎

223萬至494萬

9,390元

屯門兆翠苑

518伙

281至518平方呎

179萬至372萬

6,800元

元朗朗天苑

3,080伙

280至454平方呎

149萬至318萬

6,280元

今期居屋沒有「納米盤」，單位面積由278平方呎至518呎。至於各屋苑的預計關鍵日期，則2025年4月至2026年3月不等。而今期居屋樓王，便是平均呎價高達9,390元的啟德啟悅苑，樓價介於223萬至494萬元之間。

觀塘安楹苑 元朗朗天苑位置 啟德啟悅苑 屯門兆翠苑位置圖

申請居屋2023｜6個屋苑新盤地點名周邊配套

居屋2023 6個新屋苑中，地點最方便便要數位於市區的啟德啟悅苑，以下便為大家列出各屋苑配套：

啟德啟悅苑

樓下便是港鐵宋皇臺站，前往九龍城又有不少民生配套及街城小店，附近亦有多個公園及遊樂場，如宋王臺遊樂場、亞皆老街遊樂場，步行10分鐘亦可達天光道遊樂場。

屯門兆翠苑：

屯門兆翠苑面向屯門避風塘，鄰近私人樓宇南朗海灣及御海灣，消費生活配套可步行到附近的屯門中央廣場或新屯門中心。交通方面，兆翠苑樓下便是輕鐵屯門泳池站，而屯門南延綫預計2030年通車後，由西鐵綫現時的屯門站向南延伸，第16區中途站將會與兆翠苑只有一街之隔。

元朗朗天苑：

元朗朗天苑鄰近朗天路及青山公路屏山段交界，附近有齊運動及康樂設施、零售設施等，亦鄰近朗逸豪園、御豪山莊等屋苑，但消費生活配套便要乘車前往元朗廣場或大橋街市。交通方面，朗天苑最鄰近的港鐵站為朗屏站，輕鐵站屏山及水邊圍站距離朗天苑約15分鐘步程。

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑：

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑鄰近安達臣道，要步行或乘車到秀茂坪商場才有生活消費，或要乘車到APM商場才有較大型的廣場，附近亦有多個球場及公園待休閒設施。

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居屋白表申請者有不同的入息及資產限制。（資料圖片）

居屋2023｜綠表、白表申請條件

居屋2023今年7月31日開放申請，根據過往申請形式和條件，綠表和白表申請人均需要符合以下基本條件。

居屋綠表申請條件：

  • 年滿18
  • 房委會轄下公屋住戶
  • 房協轄下甲類出租屋邨住戶
  • 房委會轄下中轉房屋認可居民
  • 持有由房委會發出有效《綠表資格證明書 衹適用於居屋第二市場計劃》的住戶
  • 房委會「長者租金津貼計劃」受惠者
  • 持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員

居屋白表申請條件：

  • 年滿18歲及於香港住滿7
  • 私營房屋住戶
  • 房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員
  • 「租置計劃」下購得單位不足10年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員

申請居屋2023｜入息上限、資產限額

綠表申請人資格或被收緊

現時綠表人士申請居屋毋需接受審查，因其為公屋戶入息和資產限額已滿足居屋要求。唯因蔡天鳳碎屍案被告之一、死者前家翁鄺球，被揭發以綠表資格購入居屋單位，但同時名下亦持有市值逾7,000萬元的加多利山豪宅，房委會近日亦討論是否收緊綠表買家資格，尤其是資產限制，當局建議與白表買家「睇齊」。

到時綠表買家申請購買居屋時，在居屋申請截止日期之前的24個月起計，直至簽署買賣合約，申請者及申請表上的家庭成員，均不得擁有或與他人共同擁有香港任何住宅物業或物業的權益，又或在該時段內簽訂任何協議購買物業，或持有公司而間接擁有住宅物業權益。

居屋2023｜房委會擬收緊綠表人士資格　買樓前兩年或不可在港擁物業

白表申請人家庭入息上限及資產限額

至於今期居屋白表家庭入息及資產限額，擬分別為6.2萬及147萬元，單身人士減半，兩者限額均較去年下調。

家庭人數

每月入息限額

資產限額

1人

$31,000

$735,000

2人或以上

$62,000

$1,470,000

申請居屋2023｜申請3大方法

據過去申請居屋安排，現時有3種方法申請居屋：

  1. 網上申請（網址
  2. 親身遞交（房屋委員會客務中心及各屋村辦事處）
  3. 郵寄  （郵寄地址：九龍橫頭磡南道3號 香港房屋委員會客務中心第一層平台 「居屋」及「房協資助出售單位」）

申請居屋2023｜居屋申請費用

一般居屋申請費用為270元；「白居二」申請費為230元。若同時申請，申請費用合共500元。

申請類別

申請費用

居屋

$270

白居二

$230

居屋＋白居二

$500

居屋2023｜申請費用支付方式

網上申請居屋的申請者可以有效的信用卡付款；但郵寄／親身遞交申請表人士便只可以劃線支票或銀行本票繳交。

申請方式

支付方式

網上申請

申請者或其他人持有的有效信用卡（Visa、MasterCard、JCB 或 UnionPay 銀聯）在網上即時繳交。

郵寄／親身遞交申請表

申請者須以劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或銀行本票繳交。支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。
居屋申請表

緊記填寫居屋申請表時，有任何更改要在旁加上簽名，如可以請重新填寫，已防被取消資格。

申請居屋2023｜填寫申請注意事項

表格更改位置旁邊簽名

如果居屋申請人選擇親自遞交或郵寄申請，申請人必須使用黑色或藍色原子筆填寫，並使用字母大寫填寫所有英文內容。如有任何更改，應在更改位置旁邊簽名以確認更改真實，千萬不要只刪除或使用塗改液修改。為免申請不被接納，建議有任何問題應重新填寫。

重複申請將被取消資格

如果居屋申請人以郵寄申請同時於網上申請，有機會被房委會視為重複申請及取消相關申請，房委會亦不用退還已繳交的申請費。以下是重複申請的定義：

  • 申請者及表內家庭成員只能遞交一份申請表
  • 若申請者和其家庭成員分開申請，亦被視為重複申請
  • 透過多於一種途徑遞交相同申請
按揭

居屋申請人亦要留意按揭安排。(資料圖片)

申請居屋2023｜綠表、白表居屋按揭詳情

綠表申請人

綠表申請人可以申請最高95%按揭，最長25年按揭年期。

白表申請人

申請最高90%按揭，最長25年按揭年期，銀行亦會根據屋苑樓齡提供不同成數按揭及還款年期：

  • 屋苑樓齡為19年或以下，銀行較願意提供九成按揭，以及最高25年還款期。
  • 19年以上單位，由於臨近房委會擔保期，銀行未必會批足九成按揭，或者需要削減還款年期和壓力測試。
  • 20年以上的樓齡，銀行則視乎餘下的擔保期，提供較短的還款期以及較低的按揭成數，或需要簽下協議，要求申請人當居屋過了擔保期，便要令按揭貸款降至6成。
  • 30年以上的居屋，銀行一般只能做到最高六成按揭，並會要求申請人進行壓力測試，而已經補地價的當私樓計算則不受影響，可以申請按揭保險。

居屋2023幾時可以申請？

居屋2023在7月31日接受申請，預計今年第四季攪珠，明年第一季揀樓…...詳情按此

居屋首期幾錢2023？

2023年居屋會以市價62折定價，最便宜單位在元朗的朗天苑，售價為149萬元。 如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，首期只需7.45萬元就可以上車…...詳情按此

居屋2023有甚麼屋苑新盤？

今期居屋2023的6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售…...詳情按此

甚麼人可以申請居屋？

綠表及白表人士有資格申請居屋…...詳情按此

居屋2023如何申請？

一手居屋可以網上、親身或郵寄形式遞交申請…...詳情按此

居屋2023有甚麼入息及資產限制？

屋居2023申請表分為綠表及白表申請者，白表單人申請者1人家庭每月入息限制為$33,000…...詳情按此

沒有收入可以申請居屋嗎？

居屋的入息及資產條件只是上限，並不設下限，意即只要不超過限額，即使你是完全零收入及資產，都絕對可以申請…...詳情按此

居屋2023申請費用是多少？

一般居屋申請費用為270元；「白居二」申請費為230元。若同時申請，申請費用合共500元…...詳情按此

居屋幾年可以賣？

政府為增加居屋的流通性，及讓居屋業主享有更富彈性的選擇，居屋的轉讓限制期由10年縮短至5年…...詳情按此

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