居屋2023申請攻略｜招國偉料兄妹爺孫非核心家庭中籤零機會　房委會新增「長住條款」打擊炒家

9,154伙居屋及4,500個白居二配額，昨日(1日)起接受申請，為一眾「無殼蝸牛」帶來希望。公屋聯會總幹事招國偉分享過去經驗，指兄妹、爺孫以白表「非核心家庭」申請居屋，選樓機會率是「零」，建議可分拆成一人申請，保留中籤機會，但白居二計劃只簡單劃分家庭和一人申請者，故以家庭身份申請，反而更具優勢。他又發現，房委會今期在申請須知新增「長住條款」，估計為遏止炒家，長者家庭亦應注意申請長者應要同住。 記者︰曾偉龍 房委會居屋和白居二計劃昨起接受申請，至8月14日止。居屋以電腦攪珠形式決定1至100編號的選樓次序，根據公屋聯會紀錄，居屋2022白表申請者中，抽籤順序為首16粒珠的長者家庭穩中選樓機會，白表「核心家庭」則為首4顆珠，白表一人申請者為首0.4顆珠，而白表「非核心家庭」完全沒有選樓機會。

非核心家庭選樓樓會為「零」 公屋聯會總幹事招國偉接受《am730》訪問時解釋，按房委會居屋選樓優先次序，先由長者家庭優先選樓，用完其組別佔總數三成的配額後，便由一般家庭選樓，但當中又以涉及夫婦的「核心家庭」優先，待所有「核心家庭」選樓後，兄妹、爺孫的「非核心家庭」才可以選樓，但按照過去經驗，「非核心家庭」選樓機會是「零」，「(申請費)是貢獻給房委會」。他建議，「非核心家庭」成員可分拆成兩個或以上的一人申請，由於一人申請者有一成配額，「單人競爭大，但仍有機會」。 但他指出，由於「白居二」沒有劃分「核心家庭」和「非核心家庭」，僅分家庭和一人申請，前者有九成的4,050個配額，後者為450個配額，故居屋「非核心家庭」申請則較有優勢。 綠表方面，他指，上期綠表家庭和綠表一人申請者均未有用完配額，意味所有綠表家庭和一人申請者均有選樓機會，今期綠表選樓機會仍大，但相信綠表家庭如願意選擇開放式單位，即使選樓編號較後，仍有機會，但須視乎申請情況，暫難言穩中。