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2024-01-31 13:44:22

居屋2023｜啟悅苑等居屋今起揀樓　廿四孝母為兒買「樓王」鋪路結婚

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居屋2023｜新一期居屋6個項目今日起揀樓。(資料圖片)

居屋2023｜新一期居屋6個項目今日起揀樓。(資料圖片)

新一期居屋6個項目今(31日)起揀樓，包括啟德啟悅苑等合共提供逾9,100單位以市價六二折出，售價約149萬元至494。有買家表示，目前經濟不景，樓價下跌，對此感到憂慮，惟亦有買家認為今次居屋按揭還款期延長至30年是好事，能夠降低還款壓力。

「樓王」啟悅苑半小時售出

揀樓在早上9時開始，不少準買家已在現場等候。今期「樓王」啟悅苑B座高層大單30樓單位半小時就售出。以兒子名義「中籤」的湯小姐坦言很開心，大讚單位環境和配套都很好，慶幸上一位買家沒考慮該單位，讓她成功購得。她希望兒子日後結婚有下一代時可用到該單位，她會為兒子支付首期，等他出身工作再自力供樓，又說即使現在經濟環境轉差，樓跌股跌，但有能力亦會購買。至於在旁的兒子就表示「大個再算」。

該「樓王」單位實用面積469呎，呎價約10,500元。單位座向東南，預料望向正在興建的啟德體育園，並擁有觀塘避風塘和維港景色。

按揭還款期延至30年  買家：助減負擔

另有買家曾女士就說，購買單位是用於自住，心儀的是啟悅苑的大單位，今次抽到樓當然開心，但面對現時經濟不景，樓價下跌，她作為打工仔對此感到憂慮，坦言「唔係幾想買」。

亦有買家周先生認為今次居屋按揭還款期延長至30年是好事，因為可以減輕供樓負擔，又說現時樓價仍不算便宜，故他會做30年按揭。

今期居屋6個項目，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑和元朗朗天所有單位最細有278，最平是元朗朗天苑A319室，實用面積288平方呎，呎價約5,100元，只需149萬就可以上樓。

▼申請居屋2023｜6個屋苑新盤詳細資料▼

居屋2023｜6個屋苑新盤-啟德啟悅苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-觀塘安楹苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-觀塘安樺苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-觀塘安麗苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-屯門兆翠苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-元朗朗天苑。（am730製圖）
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