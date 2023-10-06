居屋2023｜居屋攪珠白表長者家庭首25珠穩中　白表核心家庭首8珠必可選樓

「居屋2023」昨日（5日）攪珠，啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑6個屋苑共提供9,154個單位，連同約60個過去期數的「貨尾單位」，今期綠白申請者可選居屋單位分別有3,686個及5,528個，另有約400個新一批租置計劃回收單位只供綠表選購。

白表長者家庭首25粒珠穩中

白表長者家庭首25粒珠穩中，即92、31、59、78、01、36、20、68、69、48、08、40、88、72、21、71、13、10、43、93、17、06、03、24、45號的長者家庭申請者必然有選樓機會。白表一人申請者即使屬92號首珠，穩中機會亦只有67.6%。白表其他家庭方面，由於核心家庭選樓次序必然先於非核心家庭，故在41,343個核心家庭中，首8粒珠可以穩獲選樓機會，即92、31、59、78、01、36、20、68號珠申請者穩中，而非核心家庭則不會有穩中。

綠表方面，不計算約400個租置回收單位，綠表長者家庭和綠表其他家庭均是首6粒珠穩中，即92、31、59、78、01、36號申請者必然可獲邀選樓。綠表一人申請首5粒珠穩中，即92、31、59、78、01號申請者肯可以可以選樓。

申請者須要留意，長者家庭申請者會獲編配「家有長者優先選樓計劃」和其他家庭兩個「隨機排列次序」，即使在「家有長者優先選樓計劃」選樓階段未獲邀選樓，亦有機會在其他家庭選樓階段選樓。

申請者今日起可登入房署專題網站了解其經電腦按攪珠結果隨機排列的次序。房委會預計明年首季開始選樓。

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