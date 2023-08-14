居屋2023｜居屋申請截止收16.3萬表　暫超額16.8倍較上期跌33%

在居屋2023及白居二2023截止申請日，仍有不少市民到房委會客務中心交表和了解推出屋苑。(李睿哲攝)

【19:59更新】加入房委會資助房屋小組成員回應

居屋申請今晚(14日)7時截止，截至今日下午5時，房委會累計收到約16.3萬份居屋申請表、約8萬份白居二申請表，兩者同樣暫時超額16.8倍。按申請方法分類，分別有13.9萬份及6.9萬份表格透過網上遞交，居屋/白居二紙本申請表則有2.39萬份。

最終收表數字仍會上升

翻查房委會資料，以居屋申請截止日下午5時計算，居屋2022、居屋2020及居屋2019在截止日收到分別約24.2萬份、約23萬份及約29.6萬份表格，今期居屋較上期居屋2022少收7.9萬份表格，截止日申請數字較上期大跌33%；若對比上期合共收到約25.2萬份表，則少35%。

由於有關收表數字未計截止前最後兩小時的交表，以及部分郵遞及從屋邨辧事處收到的申請，故最終收表數字仍會上升。若今期居屋最終申請數字未達18.1萬份，今期居屋的超額申請情況將低於居屋2016的18.8倍，成為居屋復售以來「最易抽中」的居屋。

▼申請居屋2023｜市民於截止日到客務中心交表▼