居屋2023｜居屋申請截止收16.3萬表　暫超額16.8倍較上期跌33%

【19:59更新】加入房委會資助房屋小組成員回應
居屋申請今晚(14日)7時截止，截至今日下午5時，房委會累計收到約16.3萬份居屋申請表、約8萬份白居二申請表，兩者同樣暫時超額16.8倍。按申請方法分類，分別有13.9萬份及6.9萬份表格透過網上遞交，居屋/白居二紙本申請表則有2.39萬份。
最終收表數字仍會上升
翻查房委會資料，以居屋申請截止日下午5時計算，居屋2022、居屋2020及居屋2019在截止日收到分別約24.2萬份、約23萬份及約29.6萬份表格，今期居屋較上期居屋2022少收7.9萬份表格，截止日申請數字較上期大跌33%；若對比上期合共收到約25.2萬份表，則少35%。
由於有關收表數字未計截止前最後兩小時的交表，以及部分郵遞及從屋邨辧事處收到的申請，故最終收表數字仍會上升。若今期居屋最終申請數字未達18.1萬份，今期居屋的超額申請情況將低於居屋2016的18.8倍，成為居屋復售以來「最易抽中」的居屋。
▼申請居屋2023｜市民於截止日到客務中心交表▼
預計今年第四季攪珠
新一期居屋共提供9,154個單位，以市價六二折出售6個發展項目，售價介乎149萬至494萬元不等，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑，以及元朗朗天苑，當中4個在市區，亦會重售馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑，以及沙田愉德苑共50個單位，預計今年第四季攪珠，明年首季開始揀樓。
近年居屋截止日申請數字
|年份
|截止日下午5時申請數字
|最終申請數字
|伙數
|最終超額申請
|2019
|約29.6萬份
|約30.6萬份(26萬份白表及4.6萬份綠表)
|4,904
|61.4倍
|2020
|約23萬份
|約23.3萬份(20.1萬份白表及3.2萬份綠表)
|7,142
|31.7倍
|2022
|約24.2萬份
|約25.2萬份(20.3萬份白表及4.9萬份綠表)
|8,926
|27.2倍
|2023
|約16.3萬份*
|／
|9,154
|16.8倍*
* 截至8月14日下午5時的臨時數字
▼申請居屋2023｜6個屋苑新盤▼
梁文廣：加息樓市令「炒家」絕迹
房委會資助房屋小組成員梁文廣向《am730》表示，現時居屋收表約16.3萬份，不算太差，估計最終收表數字可達17萬份，相信由於樓價和加息問題，令「居屋炒家」絕迹，「冇咗啲畀二、三百蚊(報名費)，抽中咗等幾年賣咗佢(的買家)，今次申請，大家都對未來息口、樓價諗得清楚」。他又認為，近日有油塘私樓樓盤劈價，但呎價與居屋仍有數千元之距，不會對銷情有較大影響，「可能影響到入息上限最高嘅10%人，佢哋有6萬蚊收入，可能買得起，就諗不如買私樓。」
對於申請數字大幅減少，梁文廣認為，大家應觀察未來選樓的「甩底率」、銷售情況和最後撻訂數字，才可判斷現時居屋政策有否需要調整。至於未來樓市仍有機會下跌，他相信，樓市不會斷崖式下跌，私樓與居屋呎價仍會有距離，加上今期申請者的自用需要較大，不會造成嚴重的選樓「甩底」情況。