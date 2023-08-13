居屋2023｜居屋申請暫超額11倍　勢成「最易中」新居屋

以六二折推售的新一期居屋明日（14日）截止申請，房委會至上周五（11日）收到不足11萬份申請，超額申請暫10.9倍。房委會2016年居屋超額申請18.8倍，為2014年推出首批新居屋以來最低，以今期推售9,154伙推算，若最終申請低於18.1萬份，將成歷來「最易抽中」的新居屋。房委會資助房屋小組主席黃碧如估計，最終申請可超過15萬份，但難達18萬份，並指申請少可讓更有逼切住屋需要人士更易抽中。 記者︰曾偉龍

居屋2023共提供9,154個單位，涉及啟德、觀塘、屯門及元朗共6個發展項目，上月31日起接受申請，明日截止，申請期共15天，房委會至上周五累計收到約10萬份居屋網上申請和9,100份居屋/白居二紙本申請表，假設紙本申請全部有申請居屋，申請期首12天共收到10.91萬份申請，超額申請暫10.9倍。

居屋2016超額申請18.8倍最冷清 首批新居屋自2014年推售，居屋2023是第八批新居屋，《am730》翻查資料，居屋2016則是申請反應最為冷淡的一期，申請期內僅收到5.3萬份申請，以提供2,657伙計，超額申請18.8倍。若以今期推售9,154伙推算，若最終申請未能達到18.1萬份，其超額申請倍數將低於居屋2016，成為復推新居屋以來「最易中籤」的一期。而今期居屋至周五僅收不足11萬份申請，意即最後三天連同郵遞和在屋邨辦事處收到的申請表須達超過7萬份，今期居屋的競爭性才會不少於居屋2016。 若以申請總數計算，自居屋2018以來，申請數字均在20萬份以上，其中以居屋2019收到30.6萬份最多，居屋2018、居屋2022及居屋2020亦分別收到26.2萬份、25.2萬份和23.3萬份申請。

黃碧如料15萬申請難達18萬份 房委會資助房屋小組主席黃碧如估計，今期最終申請數字仍可達15萬份，但未必可達18萬份，相信與加息、樓市氣氛淡靜和本港經濟市道有關，「（市民）可能諗等多一輪，下期會唔會仲平啲？」。她相信，申請減少不是壞事，因為今次申請者較有逼切住屋需要，他們會有較大中籤機會，並稱因居屋單位數目較推售初期有增加，亦有助申請者較易中籤。 對於樓市前景不明，黃碧如指，居屋根據申請者負擔能力定價，今期居屋已按今年3年市價計價，非常貼市，選樓時亦會按最新市價調整折扣率，而即使最近有私樓新盤減價出售，售價仍遠高於以六二折定價的居屋。她又指，房委會不擔心居屋銷情，最終肯定會賣完，幫助有置業需要的市民。



招國偉指中籤機會增呼量力而為 房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，居屋2018起轉用新定價機制後，每期申請均多於20萬份，2019年更逾30萬份，預料今期達20萬的機會不大，將會是轉用新定價機制後申請數字最低，相信申請情況與很多因素有關，包括今期居屋六盤中只有啟德盤較矚目，「上期安達臣道（項目）賣得比較慢，今期有三個，都令人有啲擔心」，加上有私樓新盤減價和今期居屋折扣不如過去大，亦會影響申請意欲。但他認為，今期居屋競爭較細，對有意申請者是較好的訊息，但提醒申請者要考慮清楚負擔能力。