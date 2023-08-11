居屋2023｜居屋申請近11萬份　招國偉料申請難破20萬份遜近年

居屋申請下周一（14日）截止，截至今日(11日)的下午五時，房委會累計收到約10萬份居屋和5萬份白居二網上申請，另累計收到9,100份居屋/白居二紙本申請表，假設紙本表格同時申請兩項計劃，房委會暫累計收到10.91萬份居屋及5.91萬份白居二申請，較上日新增7,600份居屋及4,600份白居二申請。

而樂富房委會客務中心累計派出約共3.91萬份申請表，當中約1.58萬份是居屋綠表和2.3萬份是居屋/白居二白表表格。

招國偉料居屋地點與樓市市道影響申請意欲

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，對今期申請反應不熱烈感到較失望，雖仍有三天申請時間，但相信總申請表達到20萬的機會不大，較近期申請數字均破20萬份為差，「之後每日2、3萬份（申請），去到20萬份機會都唔大」，相信申請較冷淡與今期居屋地點只有啟德屋苑較亮眼，以及整體樓市市道等多項原因有關。

新一期居屋共提供9,154個單位，以市價六二折出售6個發展項目，售價介乎149萬至494萬元不等，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑，以及元朗朗天苑，當中4個在市區，亦會重售馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑，以及沙田愉德苑共50個單位，本月14日截止申請，預計今年第四季攪珠，明年首季開始揀樓。