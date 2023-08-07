居屋2023｜房委會累計收8.03萬份居屋申請　招國偉料逾20萬申請遜上期

居屋申請下周一（14日）截止，截至今日(7日)的下午五時，房委會累計收到約7.6萬份居屋和3.8萬份白居二網上申請，另累計收到4,300份居屋/白居二紙本申請表，假設紙本表格同時申請兩項計劃，房委會暫累計收到8.03萬份居屋及4.23萬份白居二申請，較上周五新增2.05萬份居屋及1.05萬份白居二申請。
而樂富房委會客務中心累計派出約共3.59萬份申請表，當中約1.49萬份是居屋綠表和2.1萬份是居屋/白居二白表表格。
招國偉料加息經濟新盤減價影響申請意欲
參考居屋2022年至截止申請日下午5時收到約24.2萬份，今期居屋申請期已屆一半，仍僅及24.2萬份申請的約三分之一，申請未見踴躍。公屋聯會總幹事招國偉指，以每天收約1萬份表格推算，加上申請期後段交表一般比較踴躍，相信今期仍可達逾20萬份申請，但相信會較上期的約25萬份申請為少。他認為，現階段難言申請反應冷淡，須視乎申請期尾段有多少人交表，但估計加息、經濟環境和新建私樓減價等一籃子因素均有有機會影響市民申請意欲。
新一期居屋共提供9,154個單位，以市價六二折出售6個發展項目，售價介乎149萬至494萬元不等，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑，以及元朗朗天苑，當中4個在市區，亦會重售馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑，以及沙田愉德苑共50個單位，本月14日截止申請，預計今年第四季攪珠，明年首季開始揀樓。