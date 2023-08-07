居屋2023｜房委會累計收8.03萬份居屋申請　招國偉料逾20萬申請遜上期

居屋申請下周一（14日）截止，截至今日(7日)的下午五時，房委會累計收到約7.6萬份居屋和3.8萬份白居二網上申請，另累計收到4,300份居屋/白居二紙本申請表，假設紙本表格同時申請兩項計劃，房委會暫累計收到8.03萬份居屋及4.23萬份白居二申請，較上周五新增2.05萬份居屋及1.05萬份白居二申請。

而樂富房委會客務中心累計派出約共3.59萬份申請表，當中約1.49萬份是居屋綠表和2.1萬份是居屋/白居二白表表格。