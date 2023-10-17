居屋2023｜招國偉分析：居屋白表核心家庭前20珠有機會揀樓　綠表家庭單身或全揀樓

今期居屋攪珠結果月初出爐，17.2萬申請者最關注揀樓機會。公屋聯會總幹事招國偉結合過去居屋揀樓率分析，估算綠表長者家庭首13粒珠揀樓機會較大，綠表一般家庭和一人申請者有機會全揀樓；白表長者家庭首80珠和白表核心家庭首20至30珠仍有機會揀樓。他提醒，申請者不要因攪珠號碼較後而不向房委會提交文件，變相放棄揀樓，而今期揀樓率有機會較上期差，號碼較後的申請者仍有機會。

記者︰曾偉龍

今期居屋推出9,154伙新居屋及46伙貨尾單位，共吸引17.2萬人申請。《am730》早前推算白表長者家庭首25珠、一般核心家庭首8珠均可穩獲選樓機會，但白表一人申請者首珠未能穩中；綠表長者家庭和一般家庭均是首6珠穩中，一人申請者首5珠穩中。

研究居屋揀樓多年的公屋聯絡總幹事招國偉在今期各組別配額和申請人數的基礎上，再結合「居屋2022」各組別的揀樓率推算，獨家分析今期居屋揀樓情況。招國偉向《am730》表示，由於不是所有獲得揀樓機會的居屋申請者最終都會購買，故除了穩中的申請者，抽籤號碼較後的申請者仍有揀樓機會，而今期配額比例與上一期相同，故可結合上期居屋的揀樓率分析今期揀樓情況。