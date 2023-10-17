居屋2023｜招國偉分析：居屋白表核心家庭前20珠有機會揀樓　綠表家庭單身或全揀樓

今期居屋攪珠結果月初出爐，17.2萬申請者最關注揀樓機會。公屋聯會總幹事招國偉結合過去居屋揀樓率分析，估算綠表長者家庭首13粒珠揀樓機會較大，綠表一般家庭和一人申請者有機會全揀樓；白表長者家庭首80珠和白表核心家庭首20至30珠仍有機會揀樓。他提醒，申請者不要因攪珠號碼較後而不向房委會提交文件，變相放棄揀樓，而今期揀樓率有機會較上期差，號碼較後的申請者仍有機會。
記者︰曾偉龍
今期居屋推出9,154伙新居屋及46伙貨尾單位，共吸引17.2萬人申請。《am730》早前推算白表長者家庭首25珠、一般核心家庭首8珠均可穩獲選樓機會，但白表一人申請者首珠未能穩中；綠表長者家庭和一般家庭均是首6珠穩中，一人申請者首5珠穩中。
研究居屋揀樓多年的公屋聯絡總幹事招國偉在今期各組別配額和申請人數的基礎上，再結合「居屋2022」各組別的揀樓率推算，獨家分析今期居屋揀樓情況。招國偉向《am730》表示，由於不是所有獲得揀樓機會的居屋申請者最終都會購買，故除了穩中的申請者，抽籤號碼較後的申請者仍有揀樓機會，而今期配額比例與上一期相同，故可結合上期居屋的揀樓率分析今期揀樓情況。
綠表家庭單身或全揀樓
他表示，綠表長者家庭是首6至7粒珠穩中，以上期約45%的揀樓率推算，今期綠表長者家庭首13粒珠揀樓機會較大，而綠表一般家庭和一人申請者上期揀樓率較低，所有申請者都有揀樓機會，相信今期情況相若，仍有機會出現綠表家庭和一人申請100珠全揀樓的情況，但提醒號碼較後的申請者或只有面積較細和租置單位可選，「好大機會揀，唔好介意細就得喇」。
倘揀樓率低白核中段號碼有機會
白表方面，《am730》推算長者家庭和核心家庭的必中號碼為首25珠和首8珠，招國偉參考上期揀樓率分析，白表長者家庭在首80珠仍有相當機會揀樓，而核心家庭的首20至30珠仍有機會。他又指，若今期揀樓氣氛不佳，揀樓率差於上一期的話，白表長者家庭亦有機會100珠全揀樓，白表核心家庭中段號碼亦未必無機會。至於白表一人申請者，他指，根據過往經驗，他們的揀樓率不低，在不足1粒珠穩中的情況下，相信只有首珠和部分第二珠的申請者可以揀樓。
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招國偉提醒交足文件勿主動放棄
過去有申請者在攪珠後發現號碼較後而未有向房委會提交入息及資產申報表，直接放棄揀樓機會，招國偉建議，即使編號較後的申請者亦不應輕言放棄，平白放過潛在揀樓機會，應交足所需文件，若揀樓情況較預期為差，仍有選擇的機會，「唔好咁快放棄，文件畀齊佢……(揀樓率)今期可能仲差，(揀樓機會)會易啲。」
今期居屋涉及安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共6個屋苑，以及46伙貨尾單位，另有約400個租置回收單位供綠表人士選擇，預計明年首季揀樓。房委會在攪珠後將要求居屋申請人提交入息及資產申報表，合資格申請人將陸續收到房委會發信通知，前往居屋銷售小組揀樓。
居屋2023｜招國偉推算揀樓機會
|申請者類別
|穩中號碼
|較大機會揀樓
|綠表長者家庭
|首6珠
|首13珠
|綠表一般家庭
|首6珠
|全100珠
|綠表一人申請
|首5粒
|全100珠
|白表長者家庭
|首25珠
|首80珠
|白表核心家庭 *
|首8珠
|首20至30珠
|白表一人申請
|不足首1珠
|首珠及部分第二珠
|* 白表非核心家庭揀樓次序在白表核心家庭後，推算沒有揀樓機會
資料來源︰整合《am730》資料室及公屋聯會總幹事招國偉