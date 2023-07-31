居屋2023｜新一期居屋接受申請　房委會首日收逾1.2萬居屋申請 (更新)

居屋2023｜新一期居屋及「白居二」今起接受申請，不少市民在樂富房委會早上8時開門前已經到場排隊領取表格及交表。(陳國峰攝)

【18:40更新】新一期居屋及「白居二」今日(31日)起接受申請，為期兩周。不少市民在樂富房委會早上8時開門前已經到場排隊領取表格及交表。現場有市民表示，雖然近期銀行加息，增加供樓負擔，但自己預算仍足夠，相信能夠應付銀行加息的負擔。

房委會回覆指，截至今日下午5時，房委會收到約1.2萬份居屋和6,000份白居二網上申請，並收到約共300份居屋/白居二紙本申請表。樂富房委會客務中心累計派出約共2.37萬份申請表，當中約1.1萬份是「居屋2023」 綠表申請表，以及1.27萬份「居屋2023」及「白居二2023」白表申請表。