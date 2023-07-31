居屋2023｜新一期居屋接受申請　房委會首日收逾1.2萬居屋申請 (更新)

【18:40更新】新一期居屋及「白居二」今日(31日)起接受申請，為期兩周。不少市民在樂富房委會早上8時開門前已經到場排隊領取表格及交表。現場有市民表示，雖然近期銀行加息，增加供樓負擔，但自己預算仍足夠，相信能夠應付銀行加息的負擔。
房委會回覆指，截至今日下午5時，房委會收到約1.2萬份居屋和6,000份白居二網上申請，並收到約共300份居屋/白居二紙本申請表。樂富房委會客務中心累計派出約共2.37萬份申請表，當中約1.1萬份是「居屋2023」 綠表申請表，以及1.27萬份「居屋2023」及「白居二2023」白表申請表。
「只要有地方住便滿足」
另有首次申請居屋的市民指，會選擇屯門屋苑，因為自己住在新界區；亦有市民表示，會選擇啟德和觀塘的單位，認為交通較為方便，如果抽不到合適的屋苑便會放棄，不過亦有市民指，只要有地方居住便滿足，並無特別期望選擇哪一區。
新一期居屋共提供9,154個單位，以市價六二折出售6個發展項目，售價介乎149萬至494萬元不等，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑，以及元朗朗天苑，當中4個在市區，亦會重售馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑，以及沙田愉德苑共50個單位，8月14日截止申請，預計今年第四季攪珠，明年首季開始揀樓。