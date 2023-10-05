居屋2023｜「白居二」家庭申請者首13編號穩中　一人申請首珠難言穩中

「居屋2023」和「白居二2023」今日(5日)攪珠，房署回覆指，在「白居二2023」7.8萬份申請中，約3萬份屬家庭申請者類別，另外約4.8萬份屬一人申請者類別。按今期有4,050個家庭配額推算，編號為31、08、27、38、83、71、20、80、95、58、01、54及93的首13粒珠「白居二」家庭申請者穩獲購買資格證明書的機會，編號為33號的申請者為第14粒珠，只有一半機會穩獲購買資格證明書。一人申請者方面，由於只有450個配額，申請者的編號即使手持31號第一粒珠，仍只有93.8%機會穩獲購買資格證明書，料有約30人未能穩中。

房署又回覆指，房委會在申請期內共收到約17.2萬份「居屋2023」申請表，其中包括13.1萬份白表和4.1萬份綠表申請，當中有8.3份屬家庭申請，當中2.5萬份屬「家有長者優先選樓計劃」，另有8.9萬份屬一人申請者類別。