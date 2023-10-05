居屋2023｜「白居二」家庭申請者首13編號穩中　一人申請首珠難言穩中

「居屋2023」和「白居二2023」今日(5日)攪珠，房署回覆指，在「白居二2023」7.8萬份申請中，約3萬份屬家庭申請者類別，另外約4.8萬份屬一人申請者類別。按今期有4,050個家庭配額推算，編號為31、08、27、38、83、71、20、80、95、58、01、54及93的首13粒珠「白居二」家庭申請者穩獲購買資格證明書的機會，編號為33號的申請者為第14粒珠，只有一半機會穩獲購買資格證明書。一人申請者方面，由於只有450個配額，申請者的編號即使手持31號第一粒珠，仍只有93.8%機會穩獲購買資格證明書，料有約30人未能穩中。
房署又回覆指，房委會在申請期內共收到約17.2萬份「居屋2023」申請表，其中包括13.1萬份白表和4.1萬份綠表申請，當中有8.3份屬家庭申請，當中2.5萬份屬「家有長者優先選樓計劃」，另有8.9萬份屬一人申請者類別。
房署未提供居屋申請分類數字 申請者傳媒無法了解各群組競爭情況
由於房署未有按綠、白表分別提供各群組的申請者數字，申請者及傳媒未能如往年般推算出今期居屋申請的「中籤機會」。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉接受《am730》查詢時表示，有關分類數字並非機密，過去在居屋攪珠當天亦有提供，故相信由官方提供有關分類數據比較理想，可方便申請者及傳媒了解今期居屋的競爭情況，「(分類)數字一定有，(房署)應該準備咗……亦唔係乜嘢大秘密。」他又提醒，申請者明日(6日)可登錄房署網站，查詢其編號在攪珠結果隨機排列的次序。