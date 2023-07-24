居屋2023｜重推46伙居屋撻釘單位 租置單位最大566呎

今期居屋推出6個盤合共9,154伙新盤外，亦重新推出46伙重售單位，涉及沙田錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑及沙田愉德苑4個屋苑。其中沙田錦駿苑有最多的33伙，單位介323呎至494呎，售214萬元至351萬元。啟翔苑6伙重售單位面積介乎295呎至401呎，售243萬元至347萬元，同樣重推6伙的裕雅苑面積介乎272呎至379呎，售163萬元至234萬元。 愉德苑僅重推1個462呎單位，售339萬元。

2023年居屋將於7月31日至8月4日接受申請，除會提供9,154個新建居屋單位，亦會重售因買賣協議撤銷而收回的46個居屋單位，售價介乎163萬元至351萬元；以及涉及39條屋邨的租置回收單位，其中售價最平的單位位於屯門建生邨，售僅21.7萬元，售價最貴的單位則位於深水埗南昌邨，最高售價為92.9萬元。房委會資助房屋小組成員梁文廣表示，有居屋撻訂屬正常情況，估計與加息和外圍環境有關，呼籲準買家不要貪平而買入。

租置單位涉39條屋邨

另外，房委會資助房屋小組委員會早前通過恆常化出售租置計劃回收單位，並將於今期居屋推售新一批的租置計劃回收單位。租置回收單位只適用於綠表申請者，售樓簡介單張列出全港共39條租置屋邨，但天平邨及青衣邨暫時未有已回收的租置計劃單位。

根據房委會資料，售價最平的單位位於屯門建生邨，該邨提供單位的實用面積介乎208呎至544呎，最低售價僅21.7萬元，售價最貴的單位則位於深水埗南昌邨，該邨所提供的單位面積介乎145呎至494呎，最高售價為92.9萬元。

粉嶺華明邨566呎單位今期最大

今次可提供單位的屋邨，單位面積最大為566呎，位於粉嶺華明邨。而單位面積最低僅145呎，在翠屏(北)邨、黃大仙下邨 (一區)、東頭(二)邨和南昌邨均有供應。至於最終出售單位數量及詳細單位名單，房委會稱將於選樓前三個月左右確定。

梁文廣提醒勿貪平入市

對於有46伙居屋單位撻訂重推，梁文廣表示，細單位業主撻訂屬正常情況，有可能與加息和外圍樓市環境有關，或有人不介意「蝕少少首期」，故呼籲準買家思考清楚長遠環境，不應只因貪平而決定購買，因買樓是長期決定。