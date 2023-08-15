居屋2023｜黃碧如：居屋申請數目少或因樓市淡靜　如樓價再下跌可能賣剩單位

新一期居屋申請昨晚7時截止，截至昨午5時有約16.3萬份居屋申請，暫超額16.8倍，另接獲約8萬份白居二申請表，暫超額16.8倍。有關數字未計及最後兩小時交表，以及部分經郵遞、屋邨辦事處遞交的申請，如今期居屋最終申請未達18.1萬份，今年的超額申請將創居屋復售以來最低數字。房委會資助房屋小組主席黃碧如在電台節目指，數字與她上星期的預計差不多，估計申請數目較對上幾期少，涉及多個原因，包括利率上升，居屋申請人本身經濟能力有限，在加息下會增加供樓負擔。她又指加上近期樓市較淡靜，最近又有新樓盤減價出售，有意申請居屋人士視之為樓市指標，因此持觀望態度「睇定些」，而暫時不申請今期居屋。

黃碧如﹕不會更改今期居屋售價

黃碧如解釋居屋定價機制是按市民負擔能力定價，有私樓新盤以低價出售，但認為即使價格接近，居屋定價仍然吸引。她指，難以完全排除有居屋準申請人轉向私樓市場的可能性，但相信居屋和私樓市場仍然有分別。她又以過往的私人參建居屋為例，指當年私人參建居屋與私樓定價接近，但仍然相當受市民歡迎。她強調不會更改今期居屋售價，但認同如果樓價持續下跌，有可能出現賣剩單位的情況。她認為申請人最終是否購買居屋會考慮多個因素，未必只與樓價有關。