居屋2024申請攻略｜長者家庭揀荀盤機會減　一人申請穩奪一房　倡非核心家庭拆飛

居屋2024明日（3日）起接受申請，共涉約7,200伙，今期居屋配額制度大變革，首設「初生家庭」，與「長者家庭」共佔40%配額，並與一人申請者的10%配額，首度按居屋項目分配。公屋聯會總幹事招國偉接受《am730》訪問，分析指一人申請者成為新制贏家，因油塘高曦苑最細單位逾300呎，料排序靠前的中籤者可穩揀一房單位；但長者家庭與初生家庭混合配額，揀選樓王等荀盤競爭增加。他又認為，兄妹等白表非核心家庭選樓機會更遜上期，不如分拆成兩個一人申請。
記者︰曾偉龍
居屋2024將於明日（3日）早上8時起接受申請，至23日截止，共涉啟德啟盈苑、觀塘安達臣安柏苑、油塘碧雲道高曦苑、屯門湖山路兆湖苑及東涌裕興苑共7,132伙，按市價七折發售，售價為143萬至467萬元，計及至少67伙重售單位，共推售約7,199伙，預計第四季攪珠，明年第二季揀樓。
今期居屋選樓配額制度出現不少變化，其中為鼓勵生育，新設「初生家庭」配額，讓家有去年10月25日或以後出生的嬰兒的家庭優先選樓，有關配額與原先佔30%的「長者家庭」混合，在新一期居屋申請合佔40%配額。另一變化為今期選樓配額將按項目分配，確保一人申請者亦可揀選到較受歡迎的市區盤單位。新制下初生及長者家庭配額達2,900個，一人申請者配額達700個，再按4比6的綠白表比例分配。
長者家庭揀市區荀盤競爭加劇
房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉向《am730》分析指，新增的「初生家庭」配額與過去「長者家庭」配額混合佔40%，按房委會數據指過去初生家庭比例約佔申請者的10%，故新安排下在抽籤機會上對長者家庭未必吃虧，「除非初生家庭多咗，多咗就證明政策鼓勵到生育」，反而混合抽籤會令長者家庭的選樓次序靠後，「以前10個（優先配額），10個都係長者（家庭），而家10個有3個係初生家庭」，長者家庭揀選「樓王」和市區荀盤大單位的競爭將較過去大。
組初生家庭獲加倍優先選樓機會
他又指，新增初生家庭群組後，有兩類家庭可以得益，其一是過去有祖父、祖母、父親、母子和幼嬰的大家庭只能以長者家庭和一般核心家庭申請，新制下祖父和祖母仍舊可合組長者家庭，而父母和幼嬰則可以初生家庭申請，變相有兩個優先選樓機會，中籤機會大增；其二是兄弟姊妹之間過去會「爭奪」與家中長者一起申請，今期若有家庭成員有初生嬰兒，則可「讓出」長者，分組初生家庭和長者家庭申請，同樣有兩個優先選樓機會。
居屋2024｜啟盈苑/安柏苑等新一期10月3日接受申請 價錢、實用面積、申請條件懶人包
首85位一人中籤者料穩選油塘一房單位
一人申請者方面，招國偉表示，受惠於分項目計算配額，有別於過去較多選擇偏遠項目細單位，一人申請者今期可穩選啟德市區盤，而油塘高曦苑最細單位逾300呎，該項目設85個一人申請配額，意味選樓次序屬頭段的一人申請者將可穩獲揀選一房單位的機會，「對單身人士嘅（申請）欲望係高咗，係好消息」。
倡非核心家庭改一人申請
有人歡喜自然有人愁，一般家庭申請者的配額由過去的60%，今次因新增初生家庭10%配額，會減至50%，競爭更為劇烈。招國偉提到，爺孫、兄弟姊妹等非核心家庭過去未曾有選樓機會，今次新增初生家庭，餘下選樓機會將更微，故不太建議以非核心家庭資格申請，若無法組成優先組別申請，不如分拆成兩份一人申請，「一人申請第一粒珠都仲有機會，非核心第一粒珠都冇機會，要等晒100個普通家庭揀晒先有得揀」。
他又指，過去優先組別的申請者可以先挑選優越地盤單位，今期若項目相關配額已滿，則要改選其他項目，做法會略為延長選樓期，亦會使不出席揀樓率上升。
籲留意在港有否物業
招國偉又指，過去有家庭利用家中長者資格申請居屋，增加中籤機會，買樓後卻未同住，而房委會上期開始，已於申請表強調長者家庭申請者必須與長者同住，否則按房屋條例，房委會可回購單位，房委會亦有措施要求業主轉售居屋時證明單位是長住，顯示房委會更注重濫用情況，提醒申請者買樓後，需與表格上的長者同住。他又指，上期居屋申請中有逾1,100申請者被發現在港有住宅物業，故今期申請者亦應注意。
居屋2024｜房委會：定於7折發售因樓價下行 料超額認購倍數與上次相若
居屋2024綠表優先選樓次序及配額
|次序
|組別
|配額
|1
|受重建計劃影響的家庭申請者*
|不設限額
|2
|綠表「長者家庭」、「初生家庭」
|1,160個
|3
|綠表其他家庭申請者
|1,440個
|4
|受重建計劃影響的一人申請者*
|不設限額
|5
|綠表一人申請者
|280個
居屋2024白表優先選樓次序及配額
|次序
|組別
|配額
|1
|受重建計劃影響的家庭申請者*
|不設限額
|2
|白表「長者家庭」、「初生家庭」
|1,740個
|3
|白表其他核心家庭申請者
|2,160個
|4
|白表非核心家庭申請者
|視乎白表核心家庭剩餘配額
|5
|受重建計劃影響的一人申請者*
|不設限額
|6
|白表一人申請者
|420個
*即華富邨華安樓及華樂樓居民，以及於本銷售計劃申請日期前受已公布公屋清拆計劃影響的家庭或一人申請者
資料來源︰房委會及《am730》