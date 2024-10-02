居屋2024申請攻略｜長者家庭揀荀盤機會減　一人申請穩奪一房　倡非核心家庭拆飛

居屋2024明日（3日）起接受申請，共涉約7,200伙，今期居屋配額制度大變革，首設「初生家庭」，與「長者家庭」共佔40%配額，並與一人申請者的10%配額，首度按居屋項目分配。公屋聯會總幹事招國偉接受《am730》訪問，分析指一人申請者成為新制贏家，因油塘高曦苑最細單位逾300呎，料排序靠前的中籤者可穩揀一房單位；但長者家庭與初生家庭混合配額，揀選樓王等荀盤競爭增加。他又認為，兄妹等白表非核心家庭選樓機會更遜上期，不如分拆成兩個一人申請。

記者︰曾偉龍

居屋2024將於明日（3日）早上8時起接受申請，至23日截止，共涉啟德啟盈苑、觀塘安達臣安柏苑、油塘碧雲道高曦苑、屯門湖山路兆湖苑及東涌裕興苑共7,132伙，按市價七折發售，售價為143萬至467萬元，計及至少67伙重售單位，共推售約7,199伙，預計第四季攪珠，明年第二季揀樓。

今期居屋選樓配額制度出現不少變化，其中為鼓勵生育，新設「初生家庭」配額，讓家有去年10月25日或以後出生的嬰兒的家庭優先選樓，有關配額與原先佔30%的「長者家庭」混合，在新一期居屋申請合佔40%配額。另一變化為今期選樓配額將按項目分配，確保一人申請者亦可揀選到較受歡迎的市區盤單位。新制下初生及長者家庭配額達2,900個，一人申請者配額達700個，再按4比6的綠白表比例分配。

長者家庭揀市區荀盤競爭加劇

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉向《am730》分析指，新增的「初生家庭」配額與過去「長者家庭」配額混合佔40%，按房委會數據指過去初生家庭比例約佔申請者的10%，故新安排下在抽籤機會上對長者家庭未必吃虧，「除非初生家庭多咗，多咗就證明政策鼓勵到生育」，反而混合抽籤會令長者家庭的選樓次序靠後，「以前10個（優先配額），10個都係長者（家庭），而家10個有3個係初生家庭」，長者家庭揀選「樓王」和市區荀盤大單位的競爭將較過去大。

組初生家庭獲加倍優先選樓機會

他又指，新增初生家庭群組後，有兩類家庭可以得益，其一是過去有祖父、祖母、父親、母子和幼嬰的大家庭只能以長者家庭和一般核心家庭申請，新制下祖父和祖母仍舊可合組長者家庭，而父母和幼嬰則可以初生家庭申請，變相有兩個優先選樓機會，中籤機會大增；其二是兄弟姊妹之間過去會「爭奪」與家中長者一起申請，今期若有家庭成員有初生嬰兒，則可「讓出」長者，分組初生家庭和長者家庭申請，同樣有兩個優先選樓機會。