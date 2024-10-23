居屋2024申請攻略｜140一人申請者穩揀啟德一房　優先家庭難保買400呎單位

居屋2024申請今日（22日）截止，今期5個新居屋項目共7,132伙，長者及初生家庭共佔約2,853個配額，爭奪694個啟德啟盈苑配額，餘者需轉買其他屋苑單位，惟部分人未能確保購買400呎或以上單位，而一人申請者則仍有機會選購86伙油塘高曦苑逾300呎單位和140伙約280呎的啟德啟盈苑單位。公屋聯會總幹事招國偉分析指，今期居屋配額按各項目「四五一」比例分布，一般家庭亦有機會選購36伙約380呎的啟盈苑單位。 記者︰曾偉龍 今期居屋涉啟德啟盈苑、觀塘安達臣安柏苑、油塘碧雲道高曦苑、屯門湖山路兆湖苑及東涌裕興苑共7,132伙，當中有至少2,013伙面積達400呎以上，而有至少1,242伙面積不足300呎。 配額按樓盤「四五一」分布 有別於過去做法，新一期居屋選樓配額制度加入新元素，其中新設「初生家庭」配額，讓家有去年10月25日或以後出生的嬰兒的家庭優先選樓，有關配額與原先佔30%的「長者家庭」混合計算，在新一期居屋申請合佔40%配額。而今期選樓配額的分配方法亦有改變，過往配額會以所有項目整體計算，今次則會按發現項目分配。 樓盤、售價及單位面積左右「無殼蝸牛」申請的決定，參考過去準買家一般先選購面積較大的單位，《am730》假設準買家皆選購最大單位的原則揀樓，以此推算各群組在各樓盤可得的配額。

長者初生家庭僅得694個啟德配額 「長者家庭」原獨佔30%新居屋配額，今期起與「初生家庭」共享40%配額，競爭變相更激烈，兩群組合共計有2,853個配額，若心儀觀塘安柏苑的人士，可確保有逾400呎單位可供選選，但打算選購啟德啟盈苑和油塘高曦苑而排序較後的中籤者則可能只能購買不足400呎的單位。不過，優先家庭可選的單位面積最低亦不少於375呎，料可自行間成兩房單位。 公屋聯會總幹事招國偉向《am730》分析，今次居屋改變了配額分配方法，各項目的長者及初生家庭、一般家庭和一人申請配額按「四五一」比例分布，過去長者家庭可以無限制選購心儀單位，故地點好的市區盤往往落入長者家庭手中，今次只能選購最多694個啟德啟盈苑單位；過去安達臣道和東涌項目一般在選樓過程中段開始獲揀選，今次長者及初生家庭則會購買有關單位，估計揀樓意欲會受到影響。 一般家庭可染指啟德380呎單位可間兩房 一般家庭方面，扣除優先家庭及一人申請者配額，餘下3,566個配額，視乎優先家庭的選樓情況，約有1,479人會揀選面積不足305呎的單位，而觀塘安柏苑401至408呎單位料仍有184伙供準買家選擇，是暫時唯一穩取逾400單位的屋苑，而料最搶手的啟德啟盈苑的375至385呎最壞情況下只餘約36伙，需改為選擇278至287呎單位。對於一般家庭買家，東涌裕興苑和屯門兆湖苑料仍會有數量較大的400呎上下單位供選購。 招國偉則相信，一般家庭揀選大單位的機會會減少，卻可獲得地點較佳樓盤的較大單位的機會，包括36伙啟德啟盈苑375至385呎單位，以及184伙觀塘安柏苑401至408呎單位，而每個屋苑都有相當逾300呎的單位供一般家庭供選擇，部分可以自行劃成兩房單位，「過去一般家庭冇可能揀到啟德一房」。

一人申請者可選啟德油塘 優先選樓次序排在最後的一人申請者配額有共713個，受惠於新配額分配方法，料有至少144位一人中籤者可選購啟盈苑278至287呎單位，相信可間出一房單位，另有86位中籤者必然可選購油塘高曦苑375至384呎單位，277位中籤者必可選購屯門兆湖苑297至305呎單位。 招國偉表示，除了啟盈苑和高曦苑料受一人申請者歡迎，兆湖苑亦值得注意，因該項目距未來屯區南延線港鐵站僅逾10分鐘路程，亦值得注意。他又指，除了新居屋盤外，重售居屋和租置單位亦可以考慮，其中撻訂的重售居屋中包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、觀塘安秀苑單位，值得留意。 今期居屋按市價七折發售，售價為143萬至467萬元，另有至少67伙重售單位，預計第四季攪珠，明年第二季揀樓。

「居屋2024」推測各群組較大機會可揀選伙數 1.長者及初生家庭（2,853配額） 啟德啟盈苑（694配額）︰442至448呎(365伙)、375至385呎(329伙) 觀塘安柏苑（168配額）︰493至493呎(75伙)、401至408呎(93伙) 油塘高曦苑（346配額）︰470至478呎(216伙)、375至384呎(130伙) 東涌裕興苑（538配額）︰469至510呎(420伙)、380至408呎(118伙) 屯門兆湖苑（1,107配額）︰469至480呎(660伙)、395至407呎(447伙) 2.一般家庭（3,566配額） 啟德啟盈苑（868配額）︰375至385呎(36伙)、278至287呎(832伙) 觀塘安柏苑（210配額）︰401至408呎(184伙)、291至295呎(26伙) 油塘高曦苑（432配額）︰375至384呎(432伙) 東涌裕興苑（672配額）︰380至408呎(638伙)、285至293呎(34伙) 屯門兆湖苑（1,384配額）︰395至407呎(797伙)、297至305呎(587伙) 3.一人申請者（713配額） 啟德啟盈苑（174配額）︰278至287呎(144伙)、186呎(30伙) 觀塘安柏苑（42配額）︰291至295呎(42伙) 油塘高曦苑（86配額）︰375至384呎(86伙) 東涌裕興苑（134配額）︰285至293呎(134伙) 屯門兆湖苑（277配額）︰297至305呎(277伙) 資料來源︰房委會及《am730》綜合資料 *假設準買家依單位面積由大至小選購，推算僅供參考