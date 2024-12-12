居屋2024｜攪珠結果出爐　即睇首10個號碼有冇你份(更新)

居屋2024｜居屋2024攪珠儀式在今早(12日)10時30分進行，以決定申請人按其申請編號最後兩個數字，從而得出揀樓的先後次序。今期居屋推出5個新居屋屋苑，包括啟德啟盈苑、觀塘安達臣安柏苑、油塘碧雲道高曦苑、屯門湖山路兆湖苑，以及東涌裕興苑，合共提供7,132伙。攪珠儀式將由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。
居屋2024｜首10個號碼攪珠結果
頭10個號碼依次為：20、52、68、24、19、84、06、67、34、09
居屋2024｜由第11個號碼起攪珠結果
由11個號碼起其餘依次為：02、71、47、21、29、89、15、62、82、50、61、23、13、79、85、81、39、43、36、58、66、14、00、49、65、45、60、07、54、53、42、75、94、37、77、26、76、51、01、16、73、17、38、93、69、83、97、30、32、87、99、59、08、90、12、80、46、31、25、64、92、91、05、27、03、56、86、41、04、11、98、18、57、96、28、88、35、78、55、95、33、40、48、22、70、74、72、44、10、63
居屋2024｜接10.6萬份申請 料明年第二季起揀樓
居屋2024推出5個新居屋屋苑，包括啟德啟盈苑、觀塘安達臣安柏苑、油塘碧雲道高曦苑、屯門湖山路兆湖苑，以及東涌裕興苑，平均售價定於市價七折，介乎143萬至467萬元。房委會共接獲10.6萬份申請，較去年同期跌36.8%，約14.4個申請者爭一個單位 ，預計明年第二季開始揀樓。
此外，是次申請首次實施「家有初生優先選樓計劃」，嬰兒出生於2023年10月25日或以後的家庭申請者，可以提高購置居屋的機會。而「長者優先計劃」及「家有初生優先選樓計劃」合資格申請者，房委會將會合共預留4成單位配額。