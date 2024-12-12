居屋2024｜攪珠結果出爐　即睇首10個號碼有冇你份(更新)

居屋2024｜居屋2024攪珠儀式在今早(12日)10時30分進行，以決定申請人按其申請編號最後兩個數字，從而得出揀樓的先後次序。今期居屋推出5個新居屋屋苑，包括啟德啟盈苑、觀塘安達臣安柏苑、油塘碧雲道高曦苑、屯門湖山路兆湖苑，以及東涌裕興苑，合共提供7,132個單位。攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。