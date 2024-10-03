居屋2024｜「樓王」啟德啟盈苑最受捧　新來港婦冀抽大單位：方便子女返學

新一期居屋今日(3日)開始接受申請，一共提供5個屋苑，共7,132伙單位，以市價七折出售。有申請者一早到樂富的房委會客務中心領取申請表，其中以啟德啟盈苑最受歡迎。有申請人表示，看好啟德啟盈苑的發展前景，而且交通方便；亦有新來港婦表示，希望可以住大些，方便子女返學。

新一期居屋推售7,132多個單位，包括位於九龍的啟德啟盈苑、觀塘安柏苑、油塘高曦苑；以及位於屯門兆湖苑和東涌裕興苑，售價由143萬至467萬元。今期「樓王」及最平單位均屬於啟德啟盈苑，以最平143萬單位計算，若以綠表最高九成半按揭，首期只需7.15萬元就可以上車做業主。

首日前來交表的人士不少都心儀位於啟德和觀塘的市區盤，認為該區深具發展潛力。鄧小姐接受《有線新聞》訪問時指，她首選啟德啟盈苑，因為最重要遷就小朋友讀書，坦言「交通方便是我的首要選項」。

居屋2024｜市民：抽不到再考慮私樓

市民蘇先生就指，啟德是新發展區，加上家人住在附近，故考慮啟德啟盈苑。他表示雖然現在私樓是便宜，但居屋有自己優勢，所以先來抽，抽不到時再考慮購買私樓。

新來婦人列小姐首次抽居屋，她說首選啟德啟盈苑是因為可以方便子女上學，「我都想有好的居住環境、有好的學習。」她希望可以抽到大面積的單位，夠住一家四口。她現時和家人暫住家姑名下的公屋單位，丈夫是香港永久居民，但只靠他月入4萬元的收入獨力養家，難以負擔買私樓。