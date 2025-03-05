居屋2024｜白居二明日起接受申請　為青年新增1500個配額

房屋委員會今日宣布，白表居屋第二市場計劃（白居二）2024於明日（3月6日）上午8時開始接受申請，直至3月26日晚上7時為止，為期3星期。今次為青年申請者新增1,500個配額，以支持青年購買資助出售單位。
青年計劃（白居二）及配額
為配合2024年《施政報告》中宣布完善置業階梯的措施，其中包括支持青年購買資助出售單位，房委會資助房屋小組委員會今年1月通過由「白居二2024」起，大幅增加1,500個配額，令總配額增至6,000個，新增的1,500個配額為「青年計劃（白居二）」配額，全數撥予18歲或以上至到40歲以下的青年申請者，其餘4,500個屬一般配額。「白居二2024」的家庭和一人申請者配額比例維持9：1，即4,500個一般配額中，包括4,050個家庭申請者配額及450個一人申請者配額；新增的1,500個「青年計劃（白居二）」配額包括1,350個青年家庭申請者配額及150個青年一人申請者配額。
申請安排
「白居二2024」將沿用「出售居者有其屋計劃單位2024」相關的申請資格，包括入息及資產限額和擁有香港住宅物業的限制等。家庭申請者的入息及資產限額分別為每月60,000元及1,230,000元；一人申請者的入息及資產限額分別為每月30,000元及615,000元。合資格申請者可經網上遞交申請、親身遞交或郵寄紙本申請，申請費為250元。「白居二2024」預計於今年第2季攪珠，並在今年第3或第4季向成功申請者發出批准信。批准信持有人可在指定日期內，向房委會及／或房屋協會（房協）申請「購買資格證明書」（有效期1年），以便在居屋第二市場或住宅發售計劃第二市場購買一個尚未繳付補價的單位。
公眾可由今日至3月26日於房委會／房屋署為「白居二2024」設立的指定網站瀏覽或下載申請表及申請須知。公眾亦可於今日起到樂富房委會客戶服務中心、房委會於觀塘的綠置居銷售小組辦事處、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、房協轄下各出租屋邨辦事處及民政事務總署各民政諮詢中心索取印刷本。