居屋2024｜白居二明日起接受申請　為青年新增1500個配額

房屋委員會今日宣布，白表居屋第二市場計劃（白居二）2024於明日（3月6日）上午8時開始接受申請，直至3月26日晚上7時為止，為期3星期。今次為青年申請者新增1,500個配額，以支持青年購買資助出售單位。

青年計劃（白居二）及配額

為配合2024年《施政報告》中宣布完善置業階梯的措施，其中包括支持青年購買資助出售單位，房委會資助房屋小組委員會今年1月通過由「白居二2024」起，大幅增加1,500個配額，令總配額增至6,000個，新增的1,500個配額為「青年計劃（白居二）」配額，全數撥予18歲或以上至到40歲以下的青年申請者，其餘4,500個屬一般配額。「白居二2024」的家庭和一人申請者配額比例維持9：1，即4,500個一般配額中，包括4,050個家庭申請者配額及450個一人申請者配額；新增的1,500個「青年計劃（白居二）」配額包括1,350個青年家庭申請者配額及150個青年一人申請者配額。