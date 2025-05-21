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2025-05-21 16:58:16

居屋2024｜5月29日起揀樓　啟德及油塘等5個項目共提供7132個單位

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居屋2024 5月29日起揀樓，啟德及油塘等5個項目共提供7132個單位

居屋2024 5月29日起揀樓，啟德及油塘等5個項目共提供7132個單位

居屋2024將於5月29日開始揀樓，5個位於啟德、油塘、觀塘、屯門及東涌的新建居屋發展項目，合共提供7,132個單位。

居屋2024推售單位 

  1. 5個位於啟德、油塘、觀塘、屯門及東涌的新建居屋發展項目，合共提供7,132個單位
  2. 約300個在「居屋2020」、「居屋2022」及「居屋2023」推售因買賣協議撤銷而收回的單位
  3. 新一批約400個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位
公屋/綠置居 2028/29年度項目選址（am730製圖） 公屋/綠置居 2028/29年度項目選址，中西區、九龍城區、深水埗區、沙田區、元朗區（am730製圖） 公屋/綠置居 2028/29年度項目選址，離島區、屯門區、北區（am730製圖） 公屋/綠置居 2028/29年度項目選址，其他資助出售房屋（am730製圖）

居屋單位的平均售價定於評定市值折減30%，即以7折出售。5個新發展項目單位的售價介乎143萬元至467萬元，平均售價大約270萬元。為了讓各類別申請者有合理機會購買每期居屋銷售計劃下不同發展項目的單位，房委會由今期居屋起，改以每個新居屋發展項目的單位數目作為計算基礎，以設定各個發展項目的配額數目。在每個發展項目中，「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的配額數目為該發展項目單位數目的40%，一人申請者的配額數目則為該發展項目單位數目的10%。

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房委會會按申請類別的優先次序，分批發信或電郵邀請合資格申請者在指定時間前往樂富房委會客戶服務中心選購「居屋2024」推售的單位。在5月22日直至選樓期結束期間，會提供售樓說明書（及為租置計劃回收單位提供售樓小冊子）和價單，於樂富客務中心供公眾索取，以及在房委會／房屋署的指定網站瀏覽。

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