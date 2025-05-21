居屋2024｜5月29日起揀樓　啟德及油塘等5個項目共提供7132個單位

居屋單位的平均售價定於評定市值折減30%，即以7折出售。5個新發展項目單位的售價介乎143萬元至467萬元，平均售價大約270萬元。為了讓各類別申請者有合理機會購買每期居屋銷售計劃下不同發展項目的單位，房委會由今期居屋起，改以每個新居屋發展項目的單位數目作為計算基礎，以設定各個發展項目的配額數目。在每個發展項目中，「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的配額數目為該發展項目單位數目的40%，一人申請者的配額數目則為該發展項目單位數目的10%。