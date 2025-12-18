居屋2025｜逾9700單位明年次季接受申請 最平150萬上樓

房委會資助房屋小組委員會通過「居屋2025」、「綠置居2025」的平均售價和銷售安排，以及「白居二2025」的安排，並將於明年第二季接受申請。「居屋2025」及「綠置居2025」將合共推售超過9,700個新單位；「白居二2025」將提供7,000個配額。

「綠置居2025」將推售位於九龍灣的盛緻苑，單位的售價介乎約168萬元至約354萬元，單位平均售價大約為268萬元。假設承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額約11,400元。

「居屋2025」將推售五個新居屋發展項目，錦田匯熙苑、東涌裕豐苑、屏山朗風苑、啟德啟陽苑及將軍澳影輝苑，單位面積介乎281至560平方呎，售價介乎150萬至480萬元，按市價七折出售。單位平均售價大約為278萬元。假設承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額約11,200元。

大單位數量增至25% 新單位逾半「開門見光」

房委會表示，「居屋2025」將推售較大單位的數量已由以往佔總數約20%提升至約25%。此外，若現時的項目設計條件合適，房委會亦會逐步優化單位空間的應用。新一批推售的居屋單位，已有超過一半採用新的「開門見光」設計，讓住戶回家時有更好的體驗，亦令住戶能更靈活使用廚房外空間，如擺放鞋櫃、儲物櫃等。未來單位的設計亦將會全面向這個新方向發展。

房委會表示，有小組委員會委員在會議上關注大埔宏福苑火災受災人士的長遠住宿支援事宜。房委會留意到，政府將全面收集受災人士的意見，作出分析，並提出長遠方案，協助受影響的家庭重建家園。未來房委會會以最大的彈性，積極全力配合政府的相關工作。