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2024-06-25 10:43:09

居民反對薄扶林建港大創新中心 葉劉倡另覓選址 田北辰：行會成員應觀看全局

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香港大學擬於薄扶林道和域多利道之間一幅土地興建國際創新中心，但相關地塊是綠化地帶和住宅地帶(港大設計圖片)

香港大學擬於薄扶林道和域多利道之間一幅土地興建國際創新中心，但相關地塊是綠化地帶和住宅地帶(港大設計圖片)

香港大學擬於薄扶林道和域多利道之間一幅土地興建國際創新中心，但相關地塊是綠化地帶和住宅地帶，港大申請改劃土地用途，城規會收到約4,000份申述，當中不少屬附近居民反對，憂斜坡受破壞及引起交通問題，身兼議員的行政會議召集人葉劉淑儀亦認為地點不適合，不但影響附近心光盲人院暨學校視障者聽力訓練，也帶來龐大交通流量，選址更可能影響到南港島線西段建設，建議港大應另覓選址。

田北辰指「不要在我家後園」取態令人感慨

實政圓桌立法會議員田北辰向商台指，創新中心並非厭惡性設施，但居民以景觀、車流和工程影響為由反對，都是「不要在我家後園」的取態，令人感慨，反問如果每人都採取同樣態度，香港將可以如何發展。 

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聯通國家戰略意義 對香港轉型非常重要

田北辰強調，在西區興建創新中心有戰略意義，將來洪水橋至前海的港深西部鐵路，將經大嶼山接駁港島西，即可以將前海接駁到港大，在當區興建創新中心，將有聯通國家的優勢，對香港轉型非常重要。

社會領袖只懂反對 香港只會繼續坐困愁城

田北辰不點名指行政會議成員應該有足夠高度，觀看全局，思考方法如何減輕工程對附近社福設施的影響；他指，所有工程都會有人受影響，如果社會領袖只是懂得反對，香港就只會繼續坐困愁城。
 

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