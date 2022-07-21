屈穎妍不滿團體燈柱掛國旗遭索14.7萬元租金　路政署允退款

親建制專欄作家屈穎妍日前在報章撰文，透露去年有市民向路政署申請在國慶日，並於元朗粉錦公路和錦田公路沿途燈柱，掛約1,200面國旗，共掛20天。近日卻收到路政署帳單要求繳付約14.7萬元，她認為掛國旗本應是政府責任，「官員竟好意思要這些愛國者多嘔十幾萬出來。」她又質問，「黑暴那年掛通街的文宣，政府有收過他們分文嗎？」

立法會議員李鎮強昨日(20日)在社交平台表示，得悉此事後，聯同立法會議員陳仲尼，去信路政署署長陳派明，希望了解更多詳情，他促請局方盡快回覆，並提供收費原因及理據。及後，李鎮強從取得的帳單顯示，政府就每面國旗，每天會收6元檢查費，所以1,214面旗、加上1,990元申請費，總計收費逾14.7萬元。

路政署：會盡快通知相關團體退款安排

路政署回覆傳媒查詢時解釋，收取「檢查費」及「行政費」，是按照現時政府收回成本的收費原則。任何人士或團體，如有意在轄下路燈燈柱懸掛旗幟，須提交書面申請及相關資料，及繳交承建商巡查費，以及每宗申請1,990元行政費，現行審批程序不設豁免收費。

署方去年8月首次接獲民間團體，申請懸掛國旗以慶祝國慶日，遂按照既定程序及收費標準處理申請，團體也在申請獲批後，按程序繳付費用。惟路政署現收到立法會議員的信函，要求酌情豁免，目前正積極跟進，審批豁免的程序快將完成，會盡快通知相關團體退款安排。