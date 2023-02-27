屈穎妍批聖士提反女子中學拒軍裝警入校內　校方查CCTV證不實　屈撰文反駁：用語言偽術去掩飾錯失（更新）

親建制專欄作家屈穎妍日前在媒體撰文，指月中一名聖士提反女子中學的學生將自己反鎖在女廁內，校方曾報警處理，但指當時校長拒絕軍裝警員入內，更要求軍裝女警穿上外套才能進校。校方今發公告，指出報道不實，並強調會保留法律權利追究責任。
（18:20更新）
屈穎妍下午於自己專欄撰文回應，指校方的聲明只說了事情的下集，隱藏了上集；又指校方用語言偽術去掩飾錯失。
屈穎妍在文中指，「如果如校方所言沒阻止軍裝警員入內，那麼一早到場的警察，為什麼『其後』才在CCTV出現？「他們一直站在校門外看風景？睇大戲？」
她又表示校方的聲明只說了事情的下集，隱藏了上集，更不敢直接回應，「校長是否曾經拒絕軍裝警察進校園」。
屈穎妍稱，「教育工作者不是要教道學生做錯事要坦白承認嗎？用語言偽術去掩飾錯失，是什麼樣的道德教育？當日學校除了CCTV，其實還有好多雙眼睛在看，老師、學生、職員、校工、消防、警察、救護……即使大家敢怒不敢言，警察每一個行動及不能行動，都會上報總台，要找錄音紀錄，相信不難。即使都找不到，請記住，作為一家基督教學校，天上還有一雙眼睛在看，那就是你們信奉的神。」
校方：文中所記述詳情並非屬實
聖士提反女子中學校董會今天（27日）發聲明指，當天肇事學生反鎖自己在學校金禧樓三樓洗手間廁格內，為保其安全，學校於是報警求助。
消防員及救護員瞬即到達事發地點瞭解情況，當時有關學生仍然反鎖自己於廁格內，其母親及老師則在厠格外勸說，校長亦一直在洗手間外協調處理事件。消防員於是從四樓天台游繩而下，從外將洗手間內格的窗戶關上，以確保該生安全。
根據校園閉路電視紀錄，其後多名軍裝警員先後到達學校金禧樓，由職工帶領到事發地點，並由校長提供資料，協助處理。事發當天，消防員、警員和救護員迅速到場協助，耐心地等候老師及父母勸解該名情緒波動的學生。對於上述事件不實的評述及指責，校方指深感忿慨，亦保留法律權利追究責任。
警方：與消防隨即趕到現場並進入校園
有傳媒就事件向警方查詢，警方回覆2月14日一所中學報警指，一名女學生危坐於校園3樓女廁窗台，警方及消防人員隨即趕到現場並進入校園。經游說後該女學生最終回到安全位置。 警方指他們有法定權力及職責進入任何公共或私人場所，市民應配合警隊執行職務，任何無理阻撓或妨礙會構成違法行為。
屈穎妍則暫未回覆。