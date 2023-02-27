屈穎妍批聖士提反女子中學拒軍裝警入校內　校方查CCTV證不實　屈撰文反駁：用語言偽術去掩飾錯失（更新）

親建制專欄作家屈穎妍日前在媒體撰文，指月中一名聖士提反女子中學的學生將自己反鎖在女廁內，校方曾報警處理，但指當時校長拒絕軍裝警員入內，更要求軍裝女警穿上外套才能進校。校方今發公告，指出報道不實，並強調會保留法律權利追究責任。

（18:20更新）

屈穎妍下午於自己專欄撰文回應，指校方的聲明只說了事情的下集，隱藏了上集；又指校方用語言偽術去掩飾錯失。

屈穎妍在文中指，「如果如校方所言沒阻止軍裝警員入內，那麼一早到場的警察，為什麼『其後』才在CCTV出現？「他們一直站在校門外看風景？睇大戲？」

她又表示校方的聲明只說了事情的下集，隱藏了上集，更不敢直接回應，「校長是否曾經拒絕軍裝警察進校園」。

屈穎妍稱，「教育工作者不是要教道學生做錯事要坦白承認嗎？用語言偽術去掩飾錯失，是什麼樣的道德教育？當日學校除了CCTV，其實還有好多雙眼睛在看，老師、學生、職員、校工、消防、警察、救護……即使大家敢怒不敢言，警察每一個行動及不能行動，都會上報總台，要找錄音紀錄，相信不難。即使都找不到，請記住，作為一家基督教學校，天上還有一雙眼睛在看，那就是你們信奉的神。」