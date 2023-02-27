屈穎妍批聖士提反女子中學拒軍裝警入校內　校方查CCTV證不實

親建制專欄作家屈穎妍日前在媒體撰文，指月中一名聖士提反女子中學的學生將自己反鎖在女廁內，校方曾報警處理，但指當時校長拒絕軍裝警員入內，更要求軍裝女警穿上外套才能進校。校方今發公告，指出報道不實，並強調會保留法律權利追究責任。
校方：文中所記述詳情並非屬實
聖士提反女子中學校董會今天（27日）發聲明指，當天肇事學生反鎖自己在學校金禧樓三樓洗手間廁格內，為保其安全，學校於是報警求助。
消防員及救護員瞬即到達事發地點瞭解情況，當時有關學生仍然反鎖自己於廁格內，其母親及老師則在厠格外勸說，校長亦一直在洗手間外協調處理事件。消防員於是從四樓天台游繩而下，從外將洗手間內格的窗戶關上，以確保該生安全。
根據校園閉路電視紀錄，其後多名軍裝警員先後到達學校金禧樓，由職工帶領到事發地點，並由校長提供資料，協助處理。事發當天，消防員、警員和救護員迅速到場協助，耐心地等候老師及父母勸解該名情緒波動的學生。對於上述事件不實的評述及指責，校方指深感忿慨，亦保留法律權利追究責任。
警方：與消防隨即趕到現場並進入校園
有傳媒就事件向警方查詢，警方回覆2月14日一所中學報警指，一名女學生危坐於校園3樓女廁窗台，警方及消防人員隨即趕到現場並進入校園。經游說後該女學生最終回到安全位置。 警方指他們有法定權力及職責進入任何公共或私人場所，市民應配合警隊執行職務，任何無理阻撓或妨礙會構成違法行為。
屈穎妍則暫未回覆。