屈穎妍批聖士提反女子中學拒軍裝警入校內　校方查CCTV證不實

親建制專欄作家屈穎妍日前在媒體 撰文 ，指月中一名聖士提反女子中學的學生將自己反鎖在女廁內，校方曾報警處理，但指當時校長拒絕軍裝警員入內，更要求軍裝女警穿上外套才能進校。校方今發公告，指出報道不實，並強調會保留法律權利追究責任。

校方：文中所記述詳情並非屬實

聖士提反女子中學校董會今天（27日）發聲明指，當天肇事學生反鎖自己在學校金禧樓三樓洗手間廁格內，為保其安全，學校於是報警求助。

消防員及救護員瞬即到達事發地點瞭解情況，當時有關學生仍然反鎖自己於廁格內，其母親及老師則在厠格外勸說，校長亦一直在洗手間外協調處理事件。消防員於是從四樓天台游繩而下，從外將洗手間內格的窗戶關上，以確保該生安全。

根據校園閉路電視紀錄，其後多名軍裝警員先後到達學校金禧樓，由職工帶領到事發地點，並由校長提供資料，協助處理。事發當天，消防員、警員和救護員迅速到場協助，耐心地等候老師及父母勸解該名情緒波動的學生。對於上述事件不實的評述及指責，校方指深感忿慨，亦保留法律權利追究責任。