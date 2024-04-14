屈穎妍：區議員常被官員冷待　政府驚兩樣嘢都唔驚代議士？｜Ray Online

完善地區治理之後嘅區議會已經運作3個幾月，政府就話區議員要「下情上報」，如實向政府報告市民意見同訴求，發揮好政府同居民之間嘅橋樑。不過，傳媒人屈穎妍話近期接觸唔同區嘅區議員，都發現佢哋成日畀政府官員冷待，形容係「被廢武功嘅區議員」。

此話何解？屈穎妍喺一個電視節目舉例話，有區議員收到街坊投訴路面有個窿，於是又寫信又打電話叫相關部門要求盡快維修，負責官員卻幾個禮拜都唔理，連個簡單回覆都冇。點不知佢用最原始嘅方法打1823投訴，竟然3日有回覆，兩個禮拜後連個窿都填埋。

屈穎妍解釋，因為政府針對同一宗投訴，覆1823有KPI之餘做得好仲有分加，反而覆議員既冇KPI做咗又冇人知，久而久之大家就唔理區議員嘅申訴，變相摧毀區議員橋樑作用。佢仲話，另一邊市民就會覺得搵區議員都冇用，就更加唔信任代議士，呢種惡性循環等於廢咗區議員武功。

質疑如何要區議員取信於民

咁究竟喺區議員眼中政府只會驚啲乜？屈穎妍話，區議員都識講政府官員第一怕《東張西望》，第二驚1823，第三先輪到區議員個案，又覺得耽擱一下全部都係愛國者嘅區議員要求都唔會有後果，尤其唔會好似以前反對派咁郁啲就請願開記者會咁搞大件事。屈穎妍質疑，一方面政府要區議員帶頭凝聚社會力量，另邊廂就唔重要佢哋嘅訴求，當區議員冇政績又點樣取信於民呢？