屈穎妍︰關愛隊只是義工 社會不應視作「萬能俠」｜Ray Online

時事評論員、傳媒人屈穎妍則認為，關愛隊只是義工，社會不應把關愛隊視作萬能俠，「他們只是你鄰家師奶或者樓上大叔」(無綫電視畫面/富榮關愛隊FB)

政府為18區關愛隊訂立關鍵績效指標（KPI），要求報告服務對象總人數或人次、關愛活動次數、探訪大廈類別等資料，確保服務能達至政府的要求。關愛隊透過探訪或接觸，找出及識別出有需要支援的護老者和殘疾人士照顧者，是「協助識別」與「轉介/協助轉介」的角色。時事評論員、傳媒人屈穎妍則認為，關愛隊只是義工，社會不應把關愛隊視作萬能俠，「他們只是你鄰家師奶或者樓上大叔」。

屈穎妍於無綫電視新聞評論節目表示，自從香港出現「關愛隊」，好多人寄予厚望，更多人當他們是萬能。她舉例近期多了隱蔽長者自殺，有學者話關愛隊應主動找出社區隱蔽老人，社會出現虐兒新聞，評論員會話關愛隊應透過家訪找出問題家庭，她心想，「喂，人家義工來的！」