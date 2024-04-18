屈穎妍︰關愛隊只是義工 社會不應視作「萬能俠」｜Ray Online

政府為18區關愛隊訂立關鍵績效指標（KPI），要求報告服務對象總人數或人次、關愛活動次數、探訪大廈類別等資料，確保服務能達至政府的要求。關愛隊透過探訪或接觸，找出及識別出有需要支援的護老者和殘疾人士照顧者，是「協助識別」與「轉介/協助轉介」的角色。時事評論員、傳媒人屈穎妍則認為，關愛隊只是義工，社會不應把關愛隊視作萬能俠，「他們只是你鄰家師奶或者樓上大叔」。
屈穎妍於無綫電視新聞評論節目表示，自從香港出現「關愛隊」，好多人寄予厚望，更多人當他們是萬能。她舉例近期多了隱蔽長者自殺，有學者話關愛隊應主動找出社區隱蔽老人，社會出現虐兒新聞，評論員會話關愛隊應透過家訪找出問題家庭，她心想，「喂，人家義工來的！」
奪命火等突發事件 才最能發揮作用
她認為在佐敦道華豐大廈的奪命三級火這種突發事件，關愛隊才最能發揮作用，例如為趕著離港的遊客找行李、為失散的孩子找家人，亦有隊員是少數族裔為有需要人士當翻譯。「關愛隊即是主動關心街坊，為大家奔走送暖，他們全都是義工，能力有限，小困難可以幫忙，大困難就要轉介專家幫手。」
小困難可幫忙 大困難需轉介專家
她又指關愛隊其實大部分可隨傳隨到的義工，故不是退休人士就是家庭主婦，大家不應把他們當全職專業人士般使喚，他們只能去家訪關懷街坊，但這街坊是否問題家庭或者有自殺傾向，他們未必有能力判斷，即使判斷到也只能轉介社工，不適宜由他們解決問題。所以，社會不應把關愛隊視作萬能俠，「他們只是你鄰家師奶或者樓上大叔」，要他們肩負太大社會責任並不公允。