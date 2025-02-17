屋宇署獲批成無人機訓練機構 結合人工智能 精準檢測樓宇外牆

本港50年樓齡以上大廈有接近萬幢，部分日久失修，成為都市隱患。屋宇署兩年前引入無人機協助勘察樓宇外牆，去年首季恆常化外牆特別勘察工作，料每年檢查360幢樓宇。為進一步提升使用無人機作勘察的效率，署方去年第四季向民航處申請成為小型無人機「進階訓練機構」，並在上月獲批，冀培養更多遙控駕駛員。屋宇署指，無人機未必大幅加快檢測速度，但能更精準檢測外牆狀況。 屋宇署會根據樓宇的樓齡和外牆狀況等因素，挑選需要特別檢驗外牆的目標樓宇。屋宇署樓宇(1)部總結構工程師周昕表示，去年署方完成檢驗360幢樓宇，其中352幢存在外牆風險，主要集中油尖旺區；207幢由業主自行處理維修工作，餘下145幢由政府承建商代辦。

屋宇署高級專業主任(研究及發展)王呂強稱，傳統的勘察多使用相機和望遠鏡，在地面和天台視察外牆，惟因距離較遠，且有障礙物遮擋，效果欠佳。屋宇署自2022年首次用無人機勘察外牆，去年有157幢樓宇用了無人機。他指，無人機可突破傳統上限制，在高空近距離清晰地拍攝外牆狀況。

課程結合理論和實踐 須通過考試 屋宇署無人機遙控駕駛員最初由坊間的機構培訓，為進一步增加使用無人機勘察，署方決定加強培訓署內人員，並於去第四季向民航處申請成為小型無人機「進階訓練機構」，並在上月22日獲批，屋宇署可根據工作需要自行培訓遙控駕駛員，增加人手調配的靈活性。王呂強表示，課程為期5日，學員除學習理論知識外，亦須實地練習操作，且須通過考試；學員完成課程後，民航處會接到屋宇署遞交的推薦報告，經審核後簽發證書。此前屋宇署已有69名合資格的遙控駕駛員，獲民航處批核後，首批14名學員已完成屋宇署的訓練課程，預計到3月份4班合共56名學員取得證書。

周昕表示，由於使用無人機勘察須具備一定條件，包括視野清晰、遠離人群等，故未必所有樓宇均可透過無人機勘察，未來仍是傳統和無人機方式雙軌並行；又指無人機未必可以節省很多時間，卻能更精準地找出外牆破損之處。 屋宇署去年6月起用無人機結合人工智能(AI)技術，把收集到的高解像度影像上載至AI工作平台，分析和評估樓宇外牆的狀況及欠妥的地方，並自動生成勘察報告。報告可分析不同類型的破損類別和嚴重程度，並以不同顏色標記。王呂強稱，計劃3月向物管業界分享用無人機和AI檢測外牆的經驗。