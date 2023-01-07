屋宇署聊天機械人「阿標」線上解答驗樓／驗窗疑難！

對於「強制驗樓計劃」及「強制驗窗計劃」有疑問，想尋求幫助？屋宇署的聊天機械人「阿標」就可以幫到你！「阿標」為全自動化程式，會盡力解答有關「強制驗樓／驗窗計劃」的常見問題例如查詢某人是否「註冊檢驗人員」或「合資格人士」、收到驗樓／驗窗通知應該如何處理、如何得知單位有沒有驗樓／驗窗通知和該通知的遵從狀況，以及驗樓／驗窗大概的參考價目等問題。
小編最近有親友居住的大廈正準備進行強制驗樓，於是小編亦趁此機會試用一下屋宇署聊天機械人「阿標」，一起看看「阿標」如何解答小編的疑難！
屋宇署聊天機械人「阿標」如何操作？
首先在進入網頁後，就可以在右下角見到「阿標」向你打招呼，你可以直接提問，或是選擇熱門問題。
於是小編就直接打字問「阿標」：「收到驗樓／驗窗通知應該點樣做？」
「阿標」就會即時回應，告訴我收到驗樓／驗窗通知後正確的處理程序。
小編之後繼續打字問「阿標」：「如何委任註冊檢驗人員？」
「阿標」提出了業主可以選擇與其他業主／法團聯合委任同一註冊檢驗人員或合資格人士，亦可由個別業主委任不同的註冊檢驗人員或合資格人士，並附加了屋宇署網站，讓你了解更多強制驗樓計劃及強制驗樓窗計劃的資訊，還在最後提供其他相關問題，如「搜尋註冊檢驗人員／合資格人士」、「費用資料」等，可以根據不同情況追加問題，非常方便！
打字查詢「搜尋註冊檢驗人員／合資格人士」後，「阿標」即時建議小編可以瀏覽屋宇署網站或流動應用程式「強制驗樓／驗窗錦囊」及「窗安無事」。最後還可點擊對話視窗右上方的列印按鈕，選擇印表機後列印，或另存為PDF檔案，方便日後參考。
在使用服務後，小編認為屋宇署聊天機械人「阿標」操作簡單，回應快捷，可即時處理簡單的疑問，對解答「強制驗樓計劃」及「強制驗窗計劃」的一般查詢來說非常便利。
如果有其他驗窗問題，亦可下載「窗安無事」流動應用程式，在「窗安無事」的應用程式中更可以與適合的合資格人士溝通和取得報價，了解更多相關資訊。
馬上下載「窗安無事」，還有與「阿標」展開對話喇！