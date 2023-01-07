屋宇署聊天機械人「阿標」線上解答驗樓／驗窗疑難！

對於「強制驗樓計劃」及「強制驗窗計劃」有疑問，想尋求幫助？屋宇署的聊天機械人「阿標」就可以幫到你！「阿標」為全自動化程式，會盡力解答有關「強制驗樓／驗窗計劃」的常見問題例如查詢某人是否「註冊檢驗人員」或「合資格人士」、收到驗樓／驗窗通知應該如何處理、如何得知單位有沒有驗樓／驗窗通知和該通知的遵從狀況，以及驗樓／驗窗大概的參考價目等問題。

小編最近有親友居住的大廈正準備進行強制驗樓，於是小編亦趁此機會試用一下屋宇署聊天機械人「阿標」，一起看看「阿標」如何解答小編的疑難！

屋宇署聊天機械人「阿標」 如何操作？

首先在進入網頁後，就可以在右下角見到「阿標」向你打招呼，你可以直接提問，或是選擇熱門問題。