屋宇署識別約千幢狀況緊急樓宇 甯漢豪︰先維修再向業主追款

本港近期多幢舊樓有石屎剝落，早前更有途人被波及。發展局長甯漢豪指，屋宇署已識別約1,000幢狀況緊急的樓宇，署方會先安排維修，其後再向業主追討費用，透露部分項目已經開展，但可能需時以月計。她又指，近日意外是對業主及政府的提醒，要加緊處理樓宇安全問題，做好樓宇維修。

甯漢豪出席一個活動後稱，屋宇署會加強執管工作，冀藉此催使業主履行維修責任、做好修繕工作。她續說，當局亦會協助一些有心希望做好維修的業主，包括與民政事務總署、市建局合作，在技術或資金上為業主提供支援。

甯漢豪又指目前約有2,700幢樓宇的驗樓通知到期，但至今仍未遵辦，當中約1,800幢大廈已委任檢驗人員，若大廈無跡象顯示會盡快展開工程，屋宇署年底將考慮提出檢控，其餘900幢樓宇則因未委任檢驗人員，屋宇署會陸續發出警告信。

另外，立法會議員梁熙聯同驗樓師學會在港島區檢測了45幢位於灣仔及東區約40至60年樓齡兼有驗樓令的三無大廈，初步發現至少10幢有即時危險。團隊會詳細分析取得的數據及情況，按緊急次序通報政府，期望盡快處理，以免發生意外。因應部分樓宇的失修情況明顯較嚴重，但申請市建局等資助的程序較長，梁熙建議政府設緊急工程通道，因應樓宇風險，特別批准個別較小型的維修工程招標，先拆除即時炸彈。