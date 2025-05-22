屋署整體增抽查百分比 其餘5地盤未見鋼筋問題

觀塘區安達臣道的長實旗下「港人首置」項目地盤，有分判商人員涉嫌貪污造假，使地盤多處出現不符合圖則的鋼筋配置。屋宇署表示，事後已主動巡查涉案承建商其餘5個私人發展項目，未發現有鋼筋數目、位置與圖則不符的情況或明顯結構安全問題。

屋宇署總結構工程師高美儀指，為確保樓宇安全，會去信5個項目的發展商，要求全面覆核地盤鋼筋安全監督記錄，並在兩個月內交報告和檢查鋼筋配置的檢測方案，然後再聘請獨立認可實驗室檢測和交報告。因應今次個案，屋宇會將把落石屎前鋼筋配置檢查的抽查百分比，由12%建築項目增至25%，落石屎後的抽查也會以25%為恆常目標。