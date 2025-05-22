屋署整體增抽查百分比 其餘5地盤未見鋼筋問題

觀塘區安達臣道的長實旗下「港人首置」項目地盤，有分判商人員涉嫌貪污造假，使地盤多處出現不符合圖則的鋼筋配置。屋宇署表示，事後已主動巡查涉案承建商其餘5個私人發展項目，未發現有鋼筋數目、位置與圖則不符的情況或明顯結構安全問題。
屋宇署總結構工程師高美儀指，為確保樓宇安全，會去信5個項目的發展商，要求全面覆核地盤鋼筋安全監督記錄，並在兩個月內交報告和檢查鋼筋配置的檢測方案，然後再聘請獨立認可實驗室檢測和交報告。因應今次個案，屋宇會將把落石屎前鋼筋配置檢查的抽查百分比，由12%建築項目增至25%，落石屎後的抽查也會以25%為恆常目標。
建造業議會：建議最多三判
建造業議會主席何安誠形容事件相當罕見，稱過去3年已和廉署合作做了大量防貪工作，又形容相關監督工作達到專業水平。他指，現時很多工程除總承建商和註冊工程師會檢查外，甚至很多會找獨立工程師檢查，經歷很多檢測程序。對於是否涉及過多分判商，何安誠稱，建議最多三判，形容很多建築商和地產商均支持並正在執行，有信心可繼續推動此計劃。
商會斥嚴重破壞業界聲譽
香港建造商會嚴厲譴責今次貪污不法行為，嚴重破壞建造業聲譽、罔顧公眾利益，經初步了解涉案分判商並非商會會員，因此對其行為無直接管轄權。然而，商會重申任何違法及違反行業道德的行為均應受譴責，又指一直與廉署合作定期舉辦「建造業誠信要求研討會」，提升會員及業界從業員的誠信意識和管理水平。