屋邨視障人士觸覺地磚未達防滑標準　反變跣腳陷阱

新界西南立法會議員陳恒鑌最近接獲荃葵青區的市民投訴，關注屋邨地磚每逢天雨便會變得濕滑，不時有市民因而滑倒。民建聯今日舉行記者會，展示團隊在當區屋邨的實測片段，當觸覺磚有些少濕，無論身穿球鞋還是皮鞋，都能在有問題地磚上輕易滑動約一米距離，荃灣區議員黃啟進實測時，更加真是差些滑倒，需要攝影師扶著。葵青區議員林映惠舉例葵芳邨的觸覺磚通道對著小學，邨內同時有很多長者，特別擔心他們有滑倒的風險。她強調觸覺磚是輔助視障人士，「睇到就話有得揀，但視障人士一定要行觸覺磚，諗住最安全，點知就跣到攤攤腰」。

團隊委託實驗室於葵芳邨及石籬邨部分路段進行觸覺磚防滑測試，結果顯示來自葵芳邨的兩個樣本防滑值分別是P1及P3級，石籬邨樣本亦只達P1級。三個樣本數值均低於屋宇署的防滑標準，即走廊、樓梯等半露天公共位置，所使用的地磚/地瓦/觸覺磚，必須達到P4級防滑標準。團隊向房屋署反映情況，署方安排了為觸覺磚加上納米塗層，發現防滑效能顯著提升。

促政府正視問題防好心做壞事

身兼香港道路及路磚關注組主席的黃啟進指出，情況具普遍性，不是只屬荃葵青區的問題。他認為其中一個問題是有很多款式、以不同物料製造的觸覺磚，「唔同年代（觸覺磚）存在喺同一屋邨，左邊比較舊款，右邊比較新」。除短期改善措施外，陳恒鑌建議當局定期清潔觸覺磚，確保表面無灰塵、油污及藻類，避免降低防滑性能。長遠則應參考其他合規屋邨經驗，從設計源頭杜絕隱患。陳恒鑌強調「觸覺磚」不僅是視障人士的引路標，更是社區共融度的體現，促請當局正視有關安全問題，加快更新措引及加強監管，以免市民走在路上都要提心吊膽，「好心做壞事」。