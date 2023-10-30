屏山起重機搬運鐵枝突墮下　七旬男工走避不及遭砸斃　家人痛哭認屍 (更新)

【20:07更新】 元朗發生奪命工業意外！今日(30日)下午1時26分，一名73歲盧姓男工於屏山青山公路—屏山段一個工地開工，在使用起重機搬運鐵枝期間，被一紮長約12米、重約兩噸的鐵枝墮下砸中。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後證實他當場身亡，死因有待驗屍後確定。案件列作工業意外處理，警方和相關部門會繼續跟進案件。

消息指吊臂「甩勾」肇禍

現場消息指，為自僱人士的男工持有操作吊臂相關牌照，今日原定收取約1,200元運輸費到場吊走鋼筋。事發時，他在貨車車斗上用無線搖控器，操作吊臂吊走一批鋼筋，惟吊起第二紮時懷疑吊臂「甩勾」，令已吊起的鋼筋鬆脫，撞向事主所在方向，事主被擊中頭部墮地死亡。

死者妻子、兒子及多名親友事後趕到現場認屍，妻子與親友傷心痛哭，其兒子則一臉愁容，爬梯站高查看貨車車斗情況，並聽警員講解事件，工業傷亡權益會人員亦趕到現場協助家屬善後。勞工處表示，在接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。勞工及福利局局長孫玉菡出席一項活動後表示，當局非常關心並會嚴肅跟進每宗工業意外，又稱做好工業安全除執法外，教育、巡視及公眾宣傳同樣重要，當局會繼續加強這方面工作。

工會：勞工處對保障工人權益責無旁貸

香港建造業總工會對意外深表遺憾，又關注今個月內多宗工業意外，共導致3人不幸離世。工會強烈要求僱主在進行吊運前，必須做好起重機械及起重裝置的檢查工作及溝通方案，吊運時亦要確保範圍內沒有工人停留。工會續指，僱員亦有責任在工作時，確保自身或其他工友的健康、安全。工會並強烈要求勞工處即時深入調查各宗致命工業意外和公開調查報告，重申處方對保障工人權益、特別在工作安全上更是責無旁貸。