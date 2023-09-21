展現青年光彩 發展無限潛能——YS學園節2023

青年廣場「YS學園節2023」在7月中啟動連串精彩活動，以「開啓！我的101種SSR級角色」作為主題，鼓勵青年人展現「SSR（Superior Super Rare）級」角色的獨特才華。青年廣場相信只要給予青年人舞台，他們就能在各個領域綻放異彩。作為首屆「青年節@HK」的亮點活動，「YS學園節2023」融合多種時下興趣和文化，將青年人的創意和熱情聚焦在四項活動之中：「起動狂熱電競盃2023」、「萌．動同人展2023」、「型動．營2023」和「動漫大本營2023」。 職業指導交流 培育未來電競種子 「起動狂熱電競盃2023」以熱門電子遊戲《英雄聯盟》和《FIFA 23》為賽事，由線上到線下競賽歷時3星期。年輕電競選手除了能互相切磋，在決賽前夕更得到專業導師的指導，教授實戰技巧和提高心理質素的心得。賽事冠軍得主能分別與深圳NIP LPL職業戰隊和FIFA職業選手莫子龍進行友誼賽，現場觀眾在精彩時刻都忍不住一同歡呼。冠軍得主指出自己在緊張的比賽中需要不斷調整心態才能發揮水準，深圳NIP LPL職業戰隊成員亦表示，電競選手每天刻苦鍛鍊十數小時，比賽時須學會迎難而上，是次經驗能給青年人一次很好的經驗，嘗試自己在電競發展的天賦和決心。

表演交流共冶一爐 打造 ACG 文化多元體驗 「萌．動同人展2023」為喜愛動漫、Cosplay和音樂表演的青年人打造專屬的舞台。「同人區舞台」氣氛持續高漲，表演者與觀眾打成一片，曾參加上屆學園節的日系偶像為回到熟悉的舞台而感到興奮，觀眾的支持亦給她們勇敢追夢的信心。「同人文化市集」擺放了各式各樣的創意產品，有大專學生檔主認為香港有質素的設計人才很多，但大多只能依賴網上宣傳，期望今次的市集能讓更多人認識自己作品，發展具標誌性的個人品牌。今年新增的「萌．動Cosplay比賽2023」讓Cosplay愛好者們齊聚一堂，高度還原的角色裝扮吸引同好駐足交流。活動更設有Cosplay道具製作工作坊和「御宅藝」體驗工作坊，讓青年人親手製作道具和體驗打藝「應援」文化。參加者表示，平日只能在網上拼湊資料自學，當知道工作坊由資深道具師教授便立刻報名，能夠跟Cosplay同好一起由零開始學習，是一個非常難得的機會。

以街舞為語言 連結世界舞者 街舞訓練營「型動．營2023」由上屆兩日一夜升級至三日兩夜，訓練營由6位在國際舞者擔任導師，包括來自中國內地的Aya、日本的Kyogo及B-girl Mimz、韓國的Crazy Kyo及Pony，以及美國的Shan S。有參加者表示，由於疫情限制了國際交流，今次能參與跨文化街舞活動，學習不同街舞風格和技巧，機會份外難得。訓練營第二天的All Style Battle吸引了眾多舞者展現個人風格，傾力比舞。此外，國際舞者在分享會談及更多關於街舞的發展和趨勢，有參加者認為香港近年逐漸多人認識街舞，霹靂舞更成為奧運項目，相信未來有更多人參與其中。

人氣動漫 結集 打卡難得機會 「動漫大本營2023」讓大家穿梭於人氣動漫的實體和虛擬之間，吸引了眾多青年人前來參觀。展覽將持續至9月30日，展示三大人氣動漫《孤獨搖滾》、《咒術迴戰》及《我的英雄學院》的多個打卡場景和角色模型，包括香港首次展出的《我的英雄學院》綠谷出久1.7米高大型模型。AR（擴增實景）照相機和「光藝廊」的投射技術更讓參加者自由穿越於二次元世界之中。