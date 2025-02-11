展示34中小學創科成果 培育年輕人才 創科@大埔2025展覽 科學園舉行

創意科技引領未來，為培育更多年輕科創人才，大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處今年再度合辦「創科@大埔2025」展覽，活動並得到民政事務總署社區參與撥款資助。「創科@大埔」今年已踏入第五屆，歷年來活動吸引了大埔區超過40間中、小學及創科公司參與。今年展覽集結了大埔區34所中小學的創科新力軍，展示他們的創意成果，期望可吸引超過5,000人次入場。而在早前舉辦的傳媒發佈會上，率先展示其中6間學校的創意作品。

今屆展覽將於2025年2月16至17日（星期日及星期一）在香港科學園第三期大展覽廳舉行，一連兩日的活動除展出中小學生的創意成果外，亦為區內中小學的師生和家長帶來包括創意工作坊、講座、創客示範及互動遊戲等多項精彩活動，讓參觀者感受創新科技帶來的便捷生活，同時亦可鼓勵同學探索和啟發創意，並推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，讓同學把握動手學習，追求嶄新科學知識的機會，亦可加深同學與創科界之間的交流。

商校加強合作 培育創科人才

除了大埔區的中小學外，「創科@大埔2025」亦邀請了多家本地創科公司的參與，當中星級導師iSTEM教育協會主席鄧文瀚生（STEM Sir），將會跳出教室，透過簡易STEM小手作，教大家運用STEM技巧來解決生活上的困難。而土木工程拓展署則會借出機械狗，於「香港機械犬軍團X STEAM UP想建理」展示創新科技如何能有效地優化建築工程的執勤工作，在各種複雜環境中執行不同任務，為未來的執勤方式開闢新的可能性。

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