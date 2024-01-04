展覽集團辦博覽會料吸30萬人留港消費

為吸引本港市民於佳節留港消費，展覽集團將舉辦歷來規模最大、展位最多的「香港寵物節2024」及「樂活博覽 x 優質天然健康產品博覽 2024」，屆時將有設寵物節及清真館等活動，主辦方預計能吸引30萬人流。

主辦方：期望可吸引30萬人流留港消費

「香港寵物節」匯聚全港最多世界知名寵物食品和用品品牌的大型展覽，更比喻為「寵物界工展會」。主辦方展覽集團主席王學譜表示，「香港寵物節已經舉行18年，今年是通關後首個香港寵物節，今年的規模更大，有逾200個展商、逾650個展位，期望可以吸引30萬人流留港消費；而隨本港寵物市場不斷發展，行業充滿龐大商機。

同時，今年「香港寵物節2024」更首度舉辦全港首個、全球最權威 IBC 國際鬥魚組織「鬥魚香港國際展覽賽」，近600條鬥魚在這個國際舞台展示姿態，向公眾推廣及保肓飼養鬥魚的文化產業。