展覽集團辦博覽會料吸30萬人留港消費

為吸引本港市民於佳節留港消費，展覽集團將舉辦歷來規模最大、展位最多的「香港寵物節2024」及「樂活博覽 x 優質天然健康產品博覽 2024」，屆時將有設寵物節及清真館等活動，主辦方預計能吸引30萬人流。
主辦方：期望可吸引30萬人流留港消費
「香港寵物節」匯聚全港最多世界知名寵物食品和用品品牌的大型展覽，更比喻為「寵物界工展會」。主辦方展覽集團主席王學譜表示，「香港寵物節已經舉行18年，今年是通關後首個香港寵物節，今年的規模更大，有逾200個展商、逾650個展位，期望可以吸引30萬人流留港消費；而隨本港寵物市場不斷發展，行業充滿龐大商機。
同時，今年「香港寵物節2024」更首度舉辦全港首個、全球最權威 IBC 國際鬥魚組織「鬥魚香港國際展覽賽」，近600條鬥魚在這個國際舞台展示姿態，向公眾推廣及保肓飼養鬥魚的文化產業。
王學譜表示，估計到2028年，2.3億穆斯林遊客支出將達到2,250億美元，對香港旅遊業而言，抓住穆斯林旅遊市場的巨大增長潛力至關重要，他希望將這次展覽打造成促進業界發展清真市埸，開拓穆斯林消費群。清真館設清真醬料和肉食、食品及糖果試食攤位展位，館內有特式拜禮室和特製洗淨用的設施。
兩個展覽於1月25至28日(四至日)及26至28日(五至日)假香港會議展覽中心舉行。
香港寵物節2024
- 日期：2024年1月25至28日 (星期四至日)
- 時間：1月25至27日 (星期四至六)︰中午12時至晚上9時／1月28日 (星期日)︰中午12時至晚上8時
- 地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (展覽廳 3 BCDE)
- 網址：點此進入
樂活博覽 x 優質天然健康產品博覽2024
- 日期：2024年1月26至28日 (星期五至日)
- 時間：1月26至27日 (星期五至六)︰上午11時至晚上8時／1月28 日 (星期日)︰上午11時至晚上7時
- 地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (展覽廳 3 FG)
- 網址：點此進入