屠海鳴：一國兩制要進入新階段 深化實踐教育 鄭雁雄：香港須走發展新質生產力新路

全國兩會正於北京召開。中聯辦主任鄭雁雄指，香港必須立足改革創新，走發展新質生產力新路；充分發揮一國兩制制度優勢，更加有力有效推動香港加快實現由治及興。港區政協、港澳台僑委員會副主任屠海鳴表示，「一國兩制」現時要進入新階段，不僅要發展香港，還要貢獻國家；又指社會對一國兩制認知還有差距，要深化一國兩制實踐教育，提升文化自信和國家認同。 中聯辦主任鄭雁雄出席港區人大代表團組會議時指，香港必須立足改革創新，走發展新質生產力新路。鄭雁雄稱，香港要把建設國際專上教育樞紐和建設國際創科中心與鞏固提升三大國際中心、對接粵港澳大灣區、建設現代產業體系緊密結合起來，在大灣區大格局中體現香港作為與貢獻。

鄭雁雄又表示，香港要準確把握好副總理丁薛祥提出，更加堅定維護國家安全，更加凝心聚力拼經濟、謀發展、搞建設，扎實有力鞏固提升香港獨特地位；對於丁薛祥提出全力支持行政長官和特區政府依法施政、全力維護社會團結穩定等期望，要深入理解領會，堅決落實到位，充分發揮一國兩制制度優勢，更加有力有效推動香港加快實現由治及興。 王靈桂：新一屆議員須有能力和擔當 本屆立法會任期將於今年底完結，換屆選舉須本年底舉行。全國政協委員、港澳辦副主任王靈桂接受傳媒訪問時表示，香港進入「由治及興」新階段，需要有能力和擔當的人為市民服務。王靈桂稱，相信新一屆立法會議員一定都是愛國愛港人士，一定是有能力和擔當的人士。

另外，全國政協昨在北京人民大會堂舉行全體會議。屠海鳴在會上發言時指，香港回歸後，確立憲法和基本法為基礎的憲制秩序，保持長期繁榮穩定。他認為，一國兩制實踐的第一階段任務已經完成，現時要進入新階段，要為一國兩制優勢「增量」，不僅要發展香港，還要貢獻國家，不僅要惠及中國，還要造福世界。 他又指，近年香港人的變化有目共睹，但社會對一國兩制認知還有差距。有人認為一國兩制只是解決歷史遺留問題的權宜之計；有人認為一國兩制事關香港，與內地發展、強國建設、民族復興關聯不大；還有人對一國兩制的價值理念認識不深。他認為，要深化一國兩制實踐教育，提升文化自信和國家認同。

此外，財政司長陳茂波昨在網誌稱，要緊扣國家發展的方向及路徑，循三方面加速推進自身發展工作，包括加速推動科技創新及應用創新，以增強經濟動力和提升發展質量；透過「打造體驗、確立主題」；並加強深化國際交往合作。 他指，港在「一國兩制」下有「內聯外通」獨特優勢，今年將舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，吸引更多先進產業龍頭等落戶香港。此外，亦將舉辦「國際人工智能青年科學家論壇」和「國際機器人大會」，推動香港成為人工智能產業交流協作的匯聚地。