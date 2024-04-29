屠龍小隊案｜隊長：金主計劃提供真槍實彈及軍事訓練 小隊後期精英化減少人數

7人涉嫌在2019年民陣「12.8國際人權日」遊行，有組織及計劃設置炸彈並槍殺警員，案件繼續在高等法院審理。屠龍小隊隊長、控方證人黃振強作供，稱有「金主」計劃提供真槍實彈及軍事訓練。

黃振強作供時指在2019年「元朗721事件」後，辭職全情投入抗爭運動，依靠「家長」及「金主」維持生計。他指在2019年7月參與尖沙咀示威時，認識同案被告嚴文謙，當時兩人一見如故、志同道合，其後受他邀請，加入Telegram的「荃灣示威者」通訊群組。

成名後為群組改名「屠龍小隊」

黃振強指在8月25日「荃葵青大遊行」中，「荃灣示威者」Telegram通訊群組成員呼籲示威者「殺入」荃灣二陂坊，事後傳媒爭相報道，群組成員感到興奮，認為成名後要為群組改名，於是改成「屠龍小隊」，代表可以擊敗警方的「速龍小隊」。