屠龍小隊案｜7被告全部判囚最長23年10個月 李桂華：研究就個別罪行判刑覆核

屠龍小隊與一個無名小隊涉串謀在2019年「民陣」遊行中設置炸彈襲警，包括黃振強及吳智鴻在內的7名被告今午(14日)在高等法院判刑，各被判囚5年10月至23年10月不等。

比葉繼歡案更嚴重

《反恐條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪及串謀謀殺罪等，最高可判終身監禁。法官張慧玲判刑時指，葉繼歡案為錢財及逃避警方而犯案，本案則以殺害警察、製造社會恐慌及顛覆政府為目標，故本案更為嚴重。

張官又指，主腦吳智鴻為滿足政治目的而招兵買馬，更在炸彈加入金屬釘，惡毒心腸令人咋舌及震驚，又認為他認罪，是因被頂證，而並非真心悔改。而黃振強召集成員，引導警員前往爆炸點，責任無法輕視，但他在審訊前認罪，在審訊中成為控方證人，相信已提供真實證供，考慮後給予減刑。