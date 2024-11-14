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2024-11-14 17:50:27

屠龍小隊案｜7被告全部判囚最長23年10個月 李桂華：研究就個別罪行判刑覆核

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屠龍小隊案｜涉設置炸彈殺警 7被告全部判囚(資料圖片)

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屠龍小隊與一個無名小隊涉串謀在2019年「民陣」遊行中設置炸彈襲警，包括黃振強及吳智鴻在內的7名被告今午(14)在高等法院判刑，各被判囚510月至2310月不等。

比葉繼歡案更嚴重

《反恐條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪及串謀謀殺罪等，最高可判終身監禁。法官張慧玲判刑時指，葉繼歡案為錢財及逃避警方而犯案，本案則以殺害警察、製造社會恐慌及顛覆政府為目標，故本案更為嚴重。

張官又指，主腦吳智鴻為滿足政治目的而招兵買馬，更在炸彈加入金屬釘，惡毒心腸令人咋舌及震驚，又認為他認罪，是因被頂證，而並非真心悔改。而黃振強召集成員，引導警員前往爆炸點，責任無法輕視，但他在審訊前認罪，在審訊中成為控方證人，相信已提供真實證供，考慮後給予減刑。

屠龍小隊案｜民陣

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日於民陣遊行路線放置炸彈殺警案。(資料圖片)

被判囚510月至2310月不等

本案為律政司首引《反恐條例》起訴的案件。「屠龍小隊」隊長黃振強和主謀及炸彈製造者的吳智鴻各承認《條例》下2罪，分別判囚136個月及2310個月。炸彈運送者彭軍壕承認《條例》下1罪，被判入獄10年。

槍手蘇緯軒涉串謀殺警等3罪，被判入獄12年；送遞槍械者陳玉龍涉｢無牌管有槍械罪」等2罪，被判囚9年；引爆裝置設計者蔡凱明涉「協助及教唆製造爆炸品罪」，被判囚510個月；協助製造炸彈者賴振邦「串謀導致相當可能危害生命的爆炸罪」，被判囚1010個月。

本案另有兩名被告早前已接受判刑，張俊富及鍾雪瑩分別被判囚18個月及7年4個月。

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警方國安處總警司李桂華(林俊源攝) 警方國安處總警司李桂華(林俊源攝)

李桂華稱被告喪心病狂 曾到台灣接受軍訓

警方國安處總警司李桂華對此表示，主要罪犯被判囚2310個月，是反修例風波案件中最重的一宗，其他關鍵犯人亦判10年以上刑期，反映法庭認同罪行非常嚴重。警方會繼續研究判詞，考慮就個別罪行判刑提出覆核。他又調查自201912月開始，期間亦感到震驚，他們曾到台灣接受軍訓，回港後試槍、製造土製炸彈及試爆，可以喪心病狂來形容。

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