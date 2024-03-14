屯元天一晚3宗截車斬人　警先後拘21人新界北反黑再拘22人

兩個黑幫成員前晚疑在元朗娛樂場所爭女結怨，昨晨約4小時內於屯門、元朗、天水圍引發3宗驅車斬人尋仇血案，警方昨日及今日共拘捕21名涉案本地男子，另在新界北各區展開「犁庭掃穴」反三合會行動，再拘捕22人。

警方昨日凌晨約1時半接報，屯門海榮路有一輛私家車被數輛私家車截停，有人從尾隨的私家車下車，並以開山刀襲擊被截停的私家車內的一名18歲男子後逃去。該名男子被送往屯門醫院治理。警員亦發現涉事車輛懷疑使用假車牌，案件列作「傷人」及「行使虛假文書」。

警方其後於凌晨約3時接報，元朗青山公路—青山段有一輛私家車被數輛私家車追截，該輛私家車被追截期間被人以刀毀壞，案件列作「串謀傷人」及「刑事毀壞」。 同日早上近6時，警方再接報天水圍天福路發生交通意外，一輛私家車懷疑撞向一輛的士後，再撞向路邊鐵欄及安全島。私家車車上兩名分別24歲男子及17歲男子下車逃去，其後被尾隨兩輛私家車上的數名男子以利器襲擊。該名24歲男子手、腳受傷，清醒送院治理；另一名17歲男子，手、腳及後腦受傷，昏迷被送往屯門醫院治理，案件列作「傷人」。