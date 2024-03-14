屯元天一晚3宗截車斬人　警先後拘21人新界北反黑再拘22人

兩個黑幫成員前晚疑在元朗娛樂場所爭女結怨，昨晨約4小時內於屯門、元朗、天水圍引發3宗驅車斬人尋仇血案，警方昨日及今日共拘捕21名涉案本地男子，另在新界北各區展開「犁庭掃穴」反三合會行動，再拘捕22人。
警方昨日凌晨約1時半接報，屯門海榮路有一輛私家車被數輛私家車截停，有人從尾隨的私家車下車，並以開山刀襲擊被截停的私家車內的一名18歲男子後逃去。該名男子被送往屯門醫院治理。警員亦發現涉事車輛懷疑使用假車牌，案件列作「傷人」及「行使虛假文書」。
警方其後於凌晨約3時接報，元朗青山公路—青山段有一輛私家車被數輛私家車追截，該輛私家車被追截期間被人以刀毀壞，案件列作「串謀傷人」及「刑事毀壞」。
同日早上近6時，警方再接報天水圍天福路發生交通意外，一輛私家車懷疑撞向一輛的士後，再撞向路邊鐵欄及安全島。私家車車上兩名分別24歲男子及17歲男子下車逃去，其後被尾隨兩輛私家車上的數名男子以利器襲擊。該名24歲男子手、腳受傷，清醒送院治理；另一名17歲男子，手、腳及後腦受傷，昏迷被送往屯門醫院治理，案件列作「傷人」。
不排除有更多人被捕
警方高度重視三宗案件，新界北反三合會行動組人員昨日及今日分別在元朗、屯門、青衣及上水拘捕21名本地男子，年齡介乎16至69歲，涉嫌「傷人」、「串謀傷人」、「刑事毀壞」及「行駛虛假文書」等。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。
「犁庭掃穴」打擊黑社會相關活動
同日，新界北總區反三合會行動組聯同各警區刑事部、機動部隊、衝鋒隊等人員，在新界北各區展開「犁庭掃穴」反罪惡及反三合會行動，以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源，共拘捕8男14女，年齡介乎25至51歲，涉嫌「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」及「違反逗留條件」。人員檢獲六部釣魚機、避孕套及潤滑劑及大量賭博工具。